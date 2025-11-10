ผุด‘ศุภาลัย เบลล่า บางนา-ศรีวารี’เจาะดีมานด์บ้านบางนา

“ศุภาลัย” ขยายพอร์ตแนวราบกรุงเทพฯ ตะวันออก เปิดตัว “ศุภาลัย เบลล่า บางนา-ศรีวารี” บ้านแนวราบซีรีส์ใหม่ครบครันทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม เจาะดีมานด์ครอบครัว-คนรุ่นใหม่ ราคาเริ่มต้น 2.69 ล้านบาท พร้อมจัดโปรพิเศษ ของแถมจัดเต็มในวัน Pre-Sales 15-16 พ.ย.68
นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้าปักหมุดทำเลบางนา-ศรีวารี ถือเป็นหนึ่งในโซนศักยภาพที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยจุดเด่นด้านการคมนาคมที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นถนนบางนา-ตราด ลาดกระบัง วงแหวนรอบนอก และมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี เดินทางเข้าสู่ Central Business District ได้ภายใน 30-40 นาที และจุดเชื่อมต่อกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออก ขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความสงบของชานเมืองได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ ยังได้รับอานิสงส์จากการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 และแผนพัฒนา Aviation Hub แห่งใหม่ของภูมิภาค ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในโซนนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง บางพลี และสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ต้องการบ้านคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อรองรับดีมานด์ ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ “ศุภาลัย เบลล่า บางนา-ศรีวารี” มูลค่าโครงการประมาณ 740 ล้านบาท ส่งมอบตัวเลือกการอยู่อาศัยที่มีความลงตัวของการเดินทางและการใช้ชีวิต ด้วยดีไซน์ซีรีส์บ้านใหม่ ที่โดดเด่นทั้งด้านฟังก์ชัน พื้นที่ใช้สอย และความคุ้มค่า ทำให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เติมเต็มชีวิตของครอบครัว
นางสาวธัญวรัตน์ กล่าวว่า เพราะชีวิตดีๆ ต้องเริ่มจากบ้านที่ดี ที่ออกแบบเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวกับโครงการ“ศุภาลัย เบลล่า บางนา-ศรีวารี”บนพื้นที่กว่า24 ไร่ ที่มาพร้อมแบบบ้านหลากหลายดีไซน์ใหม่ สไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล ให้เลือกถึง7 แบบ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยในทุกมิติ ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝดและทาวน์โฮม เพียง160 ครอบครัว ในราคาคุ้มค่า คุ้มราคา เริ่มต้นเพียง 2.69 ล้านบาท
โดยทาวน์โฮม มีให้เลือก2 สไตล์ใหม่Cloud 120พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ2 คัน ดีไซน์ทันสมัย ฟังก์ชันครบครัน พร้อมครัวปิดหน้าบ้านและพื้นที่พักผ่อนเชื่อมสวนหลังบ้าน และแบบศุภธาดาพื้นที่ใช้สอย 132
ตารางเมตร3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ2 คัน ที่มาพร้อมครัวปิดขนาดใหญ่ ไม่ต้องเสียเวลาต่อเติม
“บ้านแฝด”ดีไซน์ฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยว มอบความเป็นส่วนตัวพื้นที่ใช้สอย127 และ163 ตารางเมตร3-4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ2 ที่จอดรถพร้อมห้องนอนMaster ขนาดใหญ่ ส่วนรับแขกและส่วนรับประทานอาหารเชื่อมต่อกันอย่างลงตัว
“บ้านเดี่ยว”พื้นที่ใช้สอย162-208 ตารางเมตร4 ห้องนอน3 ห้องน้ำ2 ที่จอดรถ ห้องนอนใหญ่พร้อมWalkin closet และห้องน้ำในตัว ฟังก์ชันลงตัวใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกพื้นที่ทุกแบบบ้านตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ Eco Lifeเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Home Automation & Security และรองรับการติดตั้งEV Charger (เฉพาะบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด)
“เติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของคุณและครอบครัว ด้วยพื้นที่สีเขียวของสวนส่วนกลางฟิตเนส และ สระว่ายน้ำ มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้องCCTV ภายในโครงการ และสะดวก เข้า-ออก อัตโนมัติด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียนต่อติดชีวิตใกล้เมืองบนถนนบางนา-ศรีวารีที่สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง ทั้งถนนลาดกระบัง และถนนบางนา-ตราด รวมถึงใกล้ถนนวงแหวนรอบนอก และรถไฟ Airport Rail Link สถานีลาดกระบัง รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้ง TescoLotus ลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,โรงพยาบาลลาดกระบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ”