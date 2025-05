ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ เทพารักษ์-บางนา รับดีมานด์ทำเลฮอต เสิร์ฟบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ Romantic Charm เริ่ม 4.89 ล้าน

บมจ.ศุภาลัย ชิงเจ้าตลาดแนวราบ ทำเลใกล้เมือง โซนเทพารักษ์-บางนา เปิดตัวบ้านซีรีส์ใหม่ “Romantic Charm” กับโครงการ “ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ เทพารักษ์-บางนา” ชูจุดเด่นด้วยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ดีไซน์อบอุ่นและทันสมัย ถึง 5 แบบ 5 ฟังก์ชันใหม่ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของครอบครัวทุกเจเนอเรชัน ในราคาเริ่มเพียง 4.89 ล้านบาท เปิดจองครั้งแรก 17-18 พ.ค.นี้ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษและของแถมหลายรายการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขายแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทำเลโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก เป็นทำเลศักยภาพมาแรงของการอยู่อาศัย ด้วยความสะดวกสบายในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ชีวิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ล่าสุด พร้อมเปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ “Romantic Charm” ที่โครงการศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ เทพารักษ์-บางนา เป็นโครงการแรก!ในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก โดยแพ็กทุกความพร้อมด้านต่างๆ ของการอยู่อาศัย มาเสิร์ฟให้อย่างเต็มที่ ทั้งพื้นที่ใช้สอยกว้าง ฟังก์ชันจัดเต็มและมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ดีไซน์โดดเด่นทันสมัยในโทนอบอุ่น ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผสานคุณภาพชีวิตและความคุ้มค่า ซึ่งมั่นใจว่าช่วงเปิดพรีเซลจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างแน่นอนให้คุณได้สงบ...ในบ้านที่น่าหลงใหล “Keep Calm and Stay Charming” กับโครงการใหม่ ศุภาลัย การ์เด้นวิลล์ เทพารักษ์-บางนา บนพื้นที่ 70 ไร่ มูลค่าโครงการ 2,066 ล้านบาท รองรับความสุขของ 328 ครอบครัว ด้วยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น แนวคิดใหม่ที่ผสานความคุ้มค่าและฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว ดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่อบอุ่น ในราคาเริ่มต้นเพียง 4.89 ล้านบาท* พร้อมแบบบ้านให้เลือกถึง 5 แบบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ 141-236 ตารางเมตร 3-4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ แต่ละแบบบ้านมีดีไซน์เฉพาะตัว-แบบ LE GAZON บ้านเล่นระดับ จัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติ-แบบ LA FLEUR หน้าบ้านโค้งมนดูอ่อนโยน พร้อม Master Bedroom ขนาดใหญ่ และมุมมองเปิดสู่ธรรมชาติด้วยหน้าต่างเข้ามุม-แบบ LE LYS โถงบันไดเปิดโล่งเชื่อมต่อพื้นที่พักผ่อนชั้นบน พื้นที่รับแขกและรับประทานอาหารเปิดโล่งเชื่อมถึงกัน-แบบ LA LAVANDE Master Bedroom ขนาดใหญ่ พร้อมห้องแต่งตัว และห้องน้ำในตัว-และแบบ LE CHARME โทนสีอ่อนละมุน ครัวปิดขนาดใหญ่ ลดกลิ่นรบกวนพื้นที่พักผ่อน พร้อมช่องกระจกขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติอีกทั้งเลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพ Best Energy Saving ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้อิฐมวลเบาและฉนวนกันความร้อน หนา 3 นิ้ว ทำให้บ้านเย็นสบาย กระจกอนุรักษ์พลังงานเบอร์ 5 ลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ชายคาไวนิลระบายอากาศได้ดี ทุกหลังมาพร้อมนวัตกรรมแบบชีวิตยุคใหม่ รองรับระบบ EV Charger สะดวกสบายมากขึ้นด้วย Home Automation & Security เพียบพร้อมด้วย Facilities ภายในโครงการให้ได้พักผ่อนอย่างเต็ม ด้วยพื้นที่สีเขียวของสวนสาธารณะขนาดใหญ่กว่า 2 ไร่ พร้อมสนามเด็กเล่น ฟิตเนส และสระว่ายน้ำ มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV ภายในโครงการ และเข้า-ออกอัตโนมัติด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียน (LPR)โดดเด่นด้วยทำเลที่ลงตัวตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง สามารถเข้า-ออกหลากหลายเส้นทาง ใกล้ถนนเทพารักษ์ ถนนบางนา-ตราด ถนนสุขุมวิท ถนนตำหรุ-บางพลี และถนนวงแหวนกาญจนาฯ ทางด่วนบูรพาวิถี สะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว และรถไฟฟ้า LRT บางนา-สุวรรณภูมิ (ในอนาคต) ผ่อนคลายไปกับแหล่งไลฟ์สไตล์และชอปปิง อาทิ Market Village, Mega&Ikea บางนา, Central Village สุวรรณภูมิ, Big C บางพลี, Tesco บางพลี, สถานตากอากาศ บางปู และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ใกล้สถานศึกษาชั้นนำ อาทิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ, โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และหมดกังวลเรื่องสุขภาพ ใกล้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ฯลฯชวนสัมผัสเสน่ห์ Romantic Charm บ้านแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณและครอบครัว ภายในงาน Pre-Sales วันที่ 17-18 พฤษภาคมนี้ จัดเต็มของแถมให้อย่างเยอะ อาทิ ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนฯ ค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟ ค่าส่วนกลางสูงสุด 1 ปีแรก แอร์ทุกห้องนอน และ Gift Voucher Central มูลค่า 50,000 บาท พิเศษ! จองตอนนี้... คุ้มที่สุด ที่ไม่ควรพลาดLTV กู้เต็ม 100% และค่าโอนฯ&จดจำนอง เพียง 0.01%