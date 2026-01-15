กฟผ.ฟื้นฟูโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่2เครื่องที่ 1จ่ายไฟแล้ว มั่นใจมี.ค.นี้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มระบบ

กฟผ.ฟื้นฟูโรงไฟฟ้าจะนะเร็วกว่ากำหนดเดินเครื่องจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ชุดที่ 2 เครื่องที่1 แล้วเร็วกว่าเป้าหมาย มั่นใจเสริมความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้เต็มระบบภายใน มี.ค. นี้
กฟผ. เดินหน้าฟื้นฟูโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา อย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์อุทกภัยจบ ล่าสุดสามารถเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 เครื่องที่ 1 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา พร้อมเร่งคืนความพร้อมโรงไฟฟ้าหน่วยที่เหลือตามแผน คาดเสริมความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในเดือนมีนาคมนี้
นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง และชุดที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง กำลังการผลิตรวม 1,476 เมกะวัตต์ ได้รับความเสียหาย ต้องหยุดเดินเครื่องชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 หลังสถานการณ์คลี่คลาย กฟผ. ได้เร่งกู้คืนและฟื้นฟูโรงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการทดสอบการเดินเครื่อง เพื่อให้สามารถกลับมาจ่ายไฟฟ้ากลับระบบได้โดยเร็วและมั่นคง
การฟื้นฟูเป็นไปตามเป้าหมายและรวดเร็วกว่าแผนที่กำหนด โดยระยะแรก โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 เครื่องที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 383 เมกะวัตต์ สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 ใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 41 วันจากเป้าหมาย 60 วัน พร้อมเสริมความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้
สำหรับระยะถัดไป กฟผ. อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 1 เครื่องที่ 1 และชุดที่ 1 เครื่องที่ 2 กำลังการผลิตหน่วยละ 355 เมกะวัตต์ โดยตั้งเป้าคืนความพร้อมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 เครื่องที่ 2 กำลังการผลิต 383 เมกะวัตต์ ได้เริ่มฟื้นฟูแล้ว และมีกำหนดทดสอบเดินเครื่องเพื่อคืนความพร้อมภายในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งจะทำให้ระบบไฟฟ้าภาคใต้กลับมามีความมั่นคงอย่างเต็มรูปแบบ ทดแทนการเดินเครื่องเสริมจากโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช และโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ ในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ กฟผ. ยังได้วางแผนยกระดับการป้องกันอุทกภัยในระยะยาว เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย และยืดหยุ่น พร้อมดูแลความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน