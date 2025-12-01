"อรรถพล" เผยลดค่าไฟม.ค.-เม.ย.เหลือ 3.88 บ./หน่วย จ่อถกหาดใหญ่ใช้ฟรี หนุนค่าน้ำมันกู้ภัยกลับภูมิลำเนา

“รมว.พลังงาน” เผยข่าวดี ลดค่าไฟ ม.ค.-เม.ย. เหลือ 3.88 บ./หน่วย จากเดิม 3.94 บ./หน่วยทั่วประเทศ พร้อมเตรียมถกค่าไฟฟรีให้ชาวหาดใหญ่ รอหารือ “กฟผ.-กฟภ.” พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันกู้ภัยกลับภูมิลำเนาหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
วันนี้ (1ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า กระทรวงพลังงานได้เข้าไปสนับสนุนหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการช่วยเหลือเรื่องน้ำมัน ที่มีการตั้งจุดสถานบริการน้ำมันของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ใน 5 จุดบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ำท่วม โดยช่วงที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยสามารถเติมน้ำมันได้ฟรี และขณะนี้ที่กู้ภัยเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา มีการสนับสนุนบัตรเติมน้ำมัน 5,000 บาท ให้แก่หน่วยกู้ภัยต่างๆ ด้วย พร้อมยืนยันว่า การผลิตไฟฟ้าจะทำได้เพียงพอ โดยใช้โรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาช่วยผลิตไฟ แม้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา จะถูกน้ำท่วม ส่วนที่มีการดับไฟเป็นบางจุดเป็นเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดูอยู่ รวมถึงเรื่องการให้บริการน้ำมันแก่ประชาชนก็จะดูแลไม่ให้ขาด
รมว.พลังงาน กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรการฟื้นฟู กระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการหลายอย่าง เช่น การดูเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆ ให้กลับมาทำงานได้ด้วยความปลอดภัย ส่วนของรายละเอียด ต้องรอหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจแล้วเสร็จในวันนี้
เมื่อถามถึงมาตรการช่วยค่าไฟฟรีแก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จะมีหรือไม่ และจะให้ระยะเวลากี่เดือน รมว.พลังงาน กล่าวว่า กำลังหารือกันอยู่ เพราะเป็นเรื่องของสองหน่วยงาน ซึ่งที่ดูแลเรื่องนี้จริงๆ คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ของกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ของกระทรวงพลังงาน
รมว.พลังงาน ยังเปิดเผยถึงข่าวดีเรื่องการลดราคาค่าไฟฟ้าทั่วประเทศ รอบเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 หลังจากตรึงราคาไว้ 3.94 บาทต่อหน่วย โดยลดเหลือ 3.88 บาทต่อหน่วย มีผลในบิลค่าไฟเดือนมกราคม 2569