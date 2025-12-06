"อรรถพล"ชี้โรงไฟฟ้าจะนะปิดซ่อมน้ำท่วม นาน 4เดือน โรงแยกก๊าซฯ TTMฟื้นฟูระบบเสร็จ15วัน

“อรรถพล” ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย กำชับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วางแผนซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าจะนะ เสร็จภายใน4เดือน รวมทั้งรับฟังรายงานความเสียหายที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ TTM คาดฟื้นฟูระบบเสร็จใน15วัน
วันนี้ (6 ธันวาคม 2568) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน และนายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตรวจการฟื้นฟูโรงไฟฟ้าจะนะหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ตรวจจุดเก็บสารเคมีและถังเชื้อเพลิง รวมถึงได้ระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่และเก็บกวาดตะกอนโคลนหมดแล้ว ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์และจัดการขยะอันตราย จึงได้สั่งการให้ประสานงานไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมสำรองอะไหล่สำหรับการซ่อมแซมหากจำเป็น เพื่อให้สามารถกู้คืนระบบกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติภายใน 4 เดือน ยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากได้มีการบริหารจัดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ โรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ เต็มศักยภาพเพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่ยังสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) รับฟังรายงานความเสียหายจากอุทกภัย โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติได้รับความเสียหายบางส่วน อยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟู ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูระบบได้ 100% ภายใน 15 ธันวาคมนี้ ซึ่งโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย มีหน้าที่จัดหาและนำส่งพลังงานสะอาด เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศภายใต้กระบวนการผลิตและระบบการขนส่งที่มีความปลอดภัยสูง ทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หลังจากเยี่ยมชมบริษัท TTM แล้ว ได้เดินทางไปยังสนามกีฬาประจำอำเภอจะนะ เพื่อพบปะประชาชน โดยได้มอบถุงยังชีพและข้าวกล่อง รวม 1,000 ชุด พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
"หลังจากการตรวจสอบโรงไฟฟ้าจะนะในวันนี้ พบว่า กฟผ. ดำเนินการฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความซับซ้อนของโครงสร้างโรงไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม จำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 4 เดือน จึงจะสามารถกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ จึงได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างรัดกุม กำหนดกรอบและแผนการซ่อมแซมโดยละเอียด เพื่อให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนโรงแยกก๊าซธรรมชาติ TTM ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทของไทยและมาเลเซีย ในอัตราส่วน 50 : 50 แม้ว่าบางส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะได้รับความเสียหายแต่ก็สามารถฟื้นฟูและคาดว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการได้เต็มระบบกลางเดือนธันวาคมนี้" นายอรรถพล กล่าว