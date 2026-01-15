“Out of the Nest – องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” สร้างประวัติศาสตร์ แอนิเมชันไทยสู่เวทีออสการ์

ภาพยนตร์ได้รับการคัดเลือกและคว้ารางวัลจากเทศกาลระดับโลกมากมาย อาทิ Annecy International Animation Film Festival, CTN Animation Expo (สหรัฐอเมริกา), Oulu International Children’s & Youth Film Festival (ฟินแลนด์), Kolkata International Children’s Film Festival (อินเดีย) และ CHIFF (ออสเตรเลีย) รวมถึงได้รับรางวัลในประเทศไทยจาก Thailand Moral Awards และ BIDC Awards 2025 สาขา Best Animated Content
ด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์ ซึ่งประพันธ์โดย Fabrizio Mancinelli ยังคว้ารางวัล Best Score for an Independent Feature (Foreign Language) จากเวที Hollywood Music in Media Awards 2025 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Society of Composers & Lyricists Awards (SCL) สหรัฐอเมริกา
ล่าสุด “Out of the Nest – องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการแอนิเมชันไทย ด้วยการผ่านเกณฑ์ เข้ารอบ 1 ใน 35 เรื่องสุดท้าย เพื่อชิงรางวัล Best Animated Feature Film บนเวที Academy Awards ครั้งที่ 98 นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของแอนิเมชันไทยในระดับโลก
สามารถรับชมภาพยนตร์ได้แล้ววันนี้ทาง Netflix