การ์ตูน "ไฟนอลฯ 9" การผจญภัยของลูกๆ 'วีวี่' พร้อมฉายปี 2028

แอนิเมชั่นจากเกมอาร์พีจีชื่อดัง กับเรื่องราวทายาททั้งหกของพ่อมดจอมขมังเวทย์ ที่เหมือนจุดประกายความหวังให้กับแฟนๆว่าอาจได้เห็นผลงานรีเมคในไม่ช้า
ย้อนกลับไปในปี 2021 พวกเราคงเคยได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับ Final Fantasy IX: The Black Mages Legacy ซีรีย์การ์ตูนแอนิเมชั่นภาพสองมิติที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมดังในชื่อเดียวกัน ซึ่งรับผิดชอบดูแลการผลิตโดยทีมงานสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Cyber Group Studios แต่น่าเศร้าที่สตูดิโอดังกล่าวกลับต้องปิดตัวลงไปก่อนจึงทำให้อนาคตของซีรีย์การ์ตูนเรื่องดังกล่าวเริ่มไม่แน่นอน
ทว่าอย่างไรก็ดี ตามรายงานอัปเดตล่าสุดระบุทางต้นสังกัด สแควร์เอนิกส์ ได้สตูดิโอใหม่มารับช่วงสานต่อโปรเจกต์แอนิเมชั่น Final Fantasy IX: The Black Mages Legacy ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทีมงานหน้าใหม่รายนี้ก็คือ Euro Visual อีกหนึ่งสตูดิโอแห่งแดนน้ำหอมผู้พร้อมรับจบงานที่คั่งค้าง โดยพวกเขาวางแผนที่จะออกอากาศฉายมันให้ทันภายในปี 2028 แบ่งเป็น 13 เอพิโซด ความยาวตอนละ 22 นาที และมีกลุ่มเป้าหมายผู้ชมในช่วงอายุระหว่าง 6-13 ปี
Des nouvelles de la série animée Final Fantasy IX dans le dernier numéro d'Écran Total ! Le projet est donc toujours en vie malgré la fin de Cybergroup (c'est désormais chez Euro Visual), et les informations correspondent au leak de mars dernier.
ด้านเนื้อหาที่หลุดออกมานั้น ได้เอ่ยถึงชื่อตัวละครหลักทั้ง 6 อย่าง Mel, Kolm, Luciola, Théa, Fala และ Doc ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเหล่าลูกๆของ Vivi Ornitier (ฮีโร่พ่อมดจากเกมต้นฉบับที่ในเวอร์ชันฝรั่งเศสจะพิมพ์ว่า Bibi Orunitia) โดยขณะที่เหล่าจอมเวทย์ตัวน้อยกำลังอาศัยใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขอยู่ภายในเมือง Alexandria จู่ๆวันหนึ่งพวกเขากลับพบว่า Mel ได้แข็งกลายสภาพเป็นรูปปั้นไปเสียแล้ว หรือว่านี่เป็นคำสาปที่ตกทอดมาจากบิดาของพวกเขากันนะ?
สำหรับทางฝั่งโปรเจกต์เกม Final Fantasy IX Remake ที่แฟนๆหลายคนเฝ้ารอกันมานานนั้น ตามข่าวลือล่าสุดระบุมันพัฒนาเกือบใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งระบบการต่อสู้จะยังคงยึดรูปแบบเทิร์นเบส มิได้ยกเครื่องใหม่หมดเหมือนกับ ไฟนอลฯ 7 รีเมค เพราะทีมงานต้องการสร้างมันมาเพื่อเอาใจกลุ่มแฟนคลับสายฮาร์ดคอร์ดั้งเดิม ส่วนกำหนดการเปิดตัวคาดว่าน่าจะเป็นในงานโชว์เคสสักงานของทาง เพลย์สเตชัน ก็คงต้องเฝ้ารอลุ้นกันต่อไป
