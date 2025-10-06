อีลอน มัสก์ ชวนผู้ติดตามแห่ยกเลิกสมาชิก Netflix ปมแอนิเมชันตัวละครข้ามเพศ – นักวิเคราะห์ชี้อาจไม่กระทบหุ้นแรงอย่างที่หวัง
กลายเป็นกระแสร้อนบนโซเชียลอีกครั้ง เมื่อ อีลอน มัสก์ ซีอีโอ Tesla และเจ้าของแพลตฟอร์ม X ออกมาโพสต์เรียกร้องให้ผู้ติดตามยกเลิกการสมัครสมาชิก Netflix หลังไม่พอใจคอนเทนต์ของแอนิเมชันเรื่อง Dead End: Paranormal Park ที่มีตัวละครข้ามเพศ โดยมัสก์ระบุในโพสต์เมื่อวันพุธว่า
“ยกเลิก Netflix เพื่อสุขภาพของลูกๆ คุณ”
โพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีภาพกล่าวหาว่า Netflix กำลังผลักดัน “วาระตื่นรู้เรื่องเพศ” จนจุดกระแสต่อต้านในหมู่ผู้ใช้งานสายอนุรักษนิยม แอนิเมชันเรื่องนี้ออกอากาศแล้วสองซีซันก่อนถูกยกเลิกในปี 2023
มัสก์ยังตอบโต้โพสต์ที่วิจารณ์ผู้สร้างแอนิเมชัน ฮามิช สตีล ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเคยล้อเลียนการเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยม ชาร์ลี เคิร์ก ขณะที่สตีลได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม Bluesky เพียงว่า “คงเป็นวันแปลกๆ แน่” และรีโพสต์ข้อความของนักเขียนทีวีที่ยกย่อง Dead End ว่าเป็น “ซีรีส์อบอุ่นและสร้างตัวละครได้น่ารักน่าชัง”
ในเวลาเดียวกัน นักเคลื่อนไหวสายอนุรักษ์นิยม ร็อบบี สตาร์บัค ก็ออกมาโจมตี Netflix ว่าส่งเสริมแนวคิดที่ “เป็นภัยต่อชาวอเมริกันผิวขาว” และเรียกร้องไม่ให้ผู้บริโภคสนับสนุนบริษัทที่มีแนวทาง “โวค” อีกต่อไป
ด้าน Netflix ยังไม่ออกมาให้ความเห็นต่อกรณีนี้
อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ตลาดมองว่ากระแสแบนครั้งนี้อาจไม่ส่งผลรุนแรงต่อราคาหุ้นของ Netflix ตามที่มัสก์ตั้งใจ แม้หุ้นบริษัทจะร่วงเกือบ 5% ในสัปดาห์นี้ แต่ยังถือว่าไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดราว 490 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมากกว่า 60% ตลอดปีที่ผ่านมา
กาย อาดามี นักวิเคราะห์จาก CNBC ชี้ว่า กระแสต้านลักษณะนี้มักสร้างแรงกระเพื่อมระยะสั้น “เราเคยเห็นบริษัทถูกบอยคอตเพราะแคมเปญโฆษณาหรือประเด็นการเมือง แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นเหตุผลให้ขายหุ้น” ขณะที่ อลิเซีย รีส จาก Wedbush Securities มองว่าความเห็นของมัสก์ออกมาช้าเกินไปที่จะส่งผลต่อจำนวนผู้สมัครสมาชิกในไตรมาสนี้ และรายได้จากโฆษณาน่าจะชดเชยผลกระทบได้
นักลงทุนยังยกกรณีเปรียบเทียบกับการบอยคอต Bud Light ในปี 2023 ซึ่งทำให้ยอดขายและหุ้นของ Anheuser-Busch InBev ร่วงหนักกว่ามาก แต่ครั้งนี้หลายฝ่ายเชื่อว่ากระแสแบน Netflix จะเป็นเพียง “ไฟไหม้ฟาง” และจางหายไปในเวลาไม่นาน