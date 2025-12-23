T&B Media Global นำผลงานภาพยนตร์ และ แอนิเมชัน ร่วมงานระดับโลก American Film Market (AFM) และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Hainan Island

บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดสากล นำผลงานภาพยนตร์และแอนิเมชันคุณภาพของบริษัท เข้าร่วมเสนอขายและเจรจาทางธุรกิจในงาน American Film Market (AFM) 2025 ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พร้อมเข้าร่วมงาน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Hainan Island International Film Festival ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลงานที่นำไปร่วมเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย ภาพยนตร์ Start It Up วัยสตาร์ท น็อนสต็อป และ อคิลลิสเคิร์ส กับ สมบัติต้องคำสาป (Achilles Curse and the Curse of Treasure) รวมถึงซีรีส์แอนิเมชัน 4 เรื่อง ได้แก่ Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ, Shelldon, Food Truckers และ Friendzspace นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์ Televil มันแอบในจอ ผลงานจากบริษัท ไนท์ เอดจ์ พิคเจอร์ส เข้าร่วมการเจรจาทางธุรกิจในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย
งาน American Film Market (AFM) ถือเป็นตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับโลก ที่รวบรวมค่ายภาพยนตร์ ผู้จัดจำหน่าย แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และผู้สร้างสรรค์ผลงานจากทั่วโลก โดยในปี 2025 มีบริษัทเข้าร่วมมากกว่า 285 บริษัท จาก 35 ประเทศ ซึ่ง T&B Media Global ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้แทนจากประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ ขยายเครือข่ายพันธมิตร และผลักดันผลงานภาพยนตร์และแอนิเมชันไทยสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ลลิตา หอมแสงประดิษฐ์ Content Sale Director และทีมงาน เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงาน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติไห่หนาน ครั้งที่ 7 (7th Hainan Island International Film Festival) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีนโดยเทศกาลดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการรวมตัวของผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรในอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศ เพื่อฉายผลงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ โดยมี ณัฐณัยญา มากเหลือ Senior Marketing and Contents Manager เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน เพื่อพบปะพันธมิตรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากทั่วโลก สะท้อนถึงบทบาทของ ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล ในการขับเคลื่อนคอนเทนต์ไทยให้ก้าวสู่เวทีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง