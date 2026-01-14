2568 ปีทองอีสปอร์ตไทย จาก “ผู้ท้าชิง” สู่ “ตัวเต็ง” ผงาดคว้าแชมป์นานาชาติ

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยได้รับการจารึกอย่างสง่างามในปี 2568 เมื่อทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็น “ผู้ท้าชิง” แต่ได้ประกาศศักดาในฐานะ “ตัวเต็ง” ที่นานาประเทศต้องจับตามองในทุกการแข่งขัน ด้วยการครองบัลลังก์แชมป์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความสามารถของนักกีฬาอีสปอร์ตไทยและความพร้อมของระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาการนักกีฬาอีสปอร์ต
ภวิษย์พร เจียรประเสริฐ Country Head ประจำประเทศไทย บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาไทยผู้ร่วมทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตภายใต้เกมออนไลน์ที่ให้บริการ โดย การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ต่างประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเกมขวัญใจเกมเมอร์ชาวไทยที่ให้บริการมาอย่างยาวนานอย่าง Free Fire, Arena of Valor (RoV) และ FC Online ไปจนถึงเกมน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเร็ว ๆ นี้ อย่าง Delta Force บ่งชี้ว่าอีสปอร์ตไทยกำลังผงาดขึ้นมาเป็นอีกเวทีที่จะสร้างผลงานและชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และนักกีฬาไทยไม่ใช่ ‘ผู้เล่นหน้าใหม่’ อีกต่อไป แต่เป็น ‘ดาวรุ่ง’ ในเวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาค”
Free Fire และ RoV: สองเกมแห่งศักดิ์ศรีอีสปอร์ตไทย
ปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่นักกีฬาอีสปอร์ตเกมมือถือขวัญใจมหาชนอย่าง Free Fire และ Arena of Valor (RoV) ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจในเวทีระดับนานาชาติ ผ่านผลงานระดับท็อปจากหลากหลายทีมและสโมสรชั้นนำของไทย
ด้าน Free Fire เกม Battle Royale บนมือถือที่พัฒนาโดย การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) นักกีฬาไทยสร้างผลงานโดดเด่นตลอดทั้งปี โดยไฮไลต์สำคัญที่สุดแห่งปีอยู่ที่เวทีระดับโลกอย่าง Free Fire World Series Global Finals ซึ่งนักกีฬาอีสปอร์ตไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการคว้าแชมป์ในระดับโลกได้ถึงสองโหมด โดย Buriram United Esports คว้าแชมป์ในโหมด Battle Royale ขณะที่ All Gamers Global คว้าแชมป์ในโหมด Clash Squad ทั้งสองทีมสามารถเอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากอินโดนีเซีย เวียดนาม บราซิล เม็กซิโก เปรู บังคลาเทศ ปากีสถาน และโมร็อกโก ได้อย่างสง่างาม สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของขุมทัพนักกีฬาไทยจากหลากหลายสโมสรที่สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในชั้นแนวหน้าในเวทีโลก
ขณะที่การแข่งขันระดับภูมิภาค ทีมอีสปอร์ตไทยก็สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นไม่แพ้กัน เริ่มตั้งแต่ ทีม Team Falcons ที่คว้าแชมป์การแข่งขันโหมด Clash Squad จากรายการ Free Fire World Series SEA 2025 Spring ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขันรายการ Free Fire World Series SEA ที่มีการบรรจุโหมด Clash Squad ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ก่อนมุ่งสู่การแข่งขันระดับภูมิภาครายการสำคัญอย่าง Free Fire World Series SEA 2025 Fall ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร โดย Team Falcons ย้ำความเหนือชั้นอีกครั้ง ด้วยการคว้าแชมป์ทั้งโหมด Battle Royale และ Clash Squad ขึ้นแท่นแชมป์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสมบูรณ์
นอกจากนี้ Buriram United Esports ยังสามารถคว้าแชมป์จากการแข่งขันรายการพิเศษอย่าง Free Fire ALL STARS: Ninja Clash ซึ่งรวมดาวเด่น Free Fire All Stars จาก 8 ทีมระดับโลก ทั้งจากประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย บราซิล และลาตินอเมริกา มาปะทะกันในโหมด Clash Squad ภายในอีเวนต์ “Free Fire All Stars: ศึกสงครามนินจา” ณ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางเสียงเชียร์สุดเร้าใจจากแฟน ๆ ทั้งภายในงานและผู้ชมทั่วโลกที่รับชมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
ขณะที่ในฝั่งของ RoV เกม MOBA ชั้นนำที่ยืนระยะมาอย่างยาวนาน ถือเป็นหนึ่งในเกมที่ร่วมปลุกปั้นนักกีฬาอีสปอร์ตระดับมืออาชีพจำนวนมากและวางรากฐานที่สำคัญแก่อีโคซิสเต็มอีสปอร์ตไทย ในปีที่ผ่านมา สโมสรจากลีกระดับประเทศอย่าง RoV Pro League (RPL) ยังคงรักษามาตรฐานระดับนานาชาติอย่างเหนียวแน่น โดยชัยชนะครั้งสำคัญของอีสปอร์ตเกม RoV เกิดขึ้นในช่วงปลายปี เมื่อทีม Full Sense ผงาดคว้าแชมป์ระดับนานาชาติจากทัวร์นาเมนต์ Arena of Valor International Championship 2025 (AIC 2025) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หลังเฉือนเอาชนะทีมจากไต้หวัน แชมป์รายการ APL 2025 ในรอบชิงชนะเลิศ ทำให้สามารถรักษาแชมป์ให้ประเทศไทยในรายการ AIC ได้เป็นปีที่สามติดต่อกัน นอกจากนี้ ทีมตัวแทนจากประเทศไทยสามารถฝ่าเข้าไปชิงชัยในรอบ 4 ทีมสุดท้ายได้ถึง 3 ทีม โดย Bacon Time และ PSG Esports คว้าอันดับที่ 3 และอันดับที่ 4 ตามลำดับ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของลีกไทยในระดับสากล
ขณะที่รายการ Arena of Valor Premier League 2025 (APL 2025) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทีมไทยสามารถยึดพื้นที่บนโพเดียมได้ถึงสองอันดับ โดย Arena คว้ารองแชมป์ และ Buriram United Esports จบที่อันดับ 3
FC Online: คว้าชัยเหนือทีมแกร่งด้วยกลยุทธ์ระดับโปร
ในโลกของ FC Online เกมฟุตบอลเสมือนจริงระดับตำนาน ซึ่งวัดผลงานกันด้วยความละเอียดของกลยุทธ์และการตัดสินใจเฉพาะหน้า นักกีฬาไทยได้พิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องในเวทีระดับนานาชาติ โดยเฉพาะตัวแทนสังกัด Advice E-sports ที่ทำผลงานโดดเด่นตลอดทั้งปี เริ่มจากการคว้ารองแชมป์ในรายการ FC Pro Masters 2025 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์ FC Pro Champions Cup 2025 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยเป็นรายการแข่งขันเกม FC Online ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นเวทีตัดสินแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวของเกม FC Online โดยสามตัวแทนไทยจาก Advice E-Sports สามารถเอาชนะคู่แข่งคนสำคัญจากเกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม ซึ่งต่างเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในการแข่งขันเกมฟุตบอลไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี
Delta Force: จิ๊กซอว์ชิ้นใหม่แห่งจักรวาลอีสปอร์ต
ที่น่าจับตามองที่สุดคือการรุกคืบเข้าสู่จักรวาลอีสปอร์ตของ Delta Force เกมแนวกลยุทธ์มุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPS) ซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการทั่วโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยทัพนักกีฬาไทยสามารถปรับตัวและสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมในระดับนานาชาติได้อย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ (Adaptability) ของโปรเพลเยอร์ไทยที่ไม่ยึดติดกับแนวเกมเดิม ๆ แต่พร้อมจะคว้าชัยชนะในทุกสมรภูมิที่ก้าวไปถึง โดยหมุดหมายสำคัญคือการคว้าแชมป์ของ Toxido Next Generation จากรายการ Delta Force Invitational: Warfare 2025 ได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้นหลังเปิดตัวเกม
การแข่งขันดังกล่าวเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับโลกของ Delta Force โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีตัวแทนนักกีฬาอีสปอร์ตจากทั่วโลกร่วมแข่งขัน อาทิ จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย รวมทั้งทีมที่ประกอบไปด้วยนักกีฬาจากชาติยุโรป ความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถของนักกีฬาไทยในการปรับตัวกับเกมใหม่ แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความพร้อมของระบบอีสปอร์ตไทยในการผลักดันเกมหน้าใหม่สู่เวทีนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ซีเกมส์ ครั้งที่ 33: ฉลองชัย “2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน” ในฐานะ “เจ้าบ้าน”
มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 “THAILAND 2025” ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ คืออีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของอีสปอร์ตไทย นักกีฬาไทยสามารถสร้างผลงานได้อย่างสมศักดิ์ศรีท่ามกลางแรงกดดันในฐานะเจ้าภาพ โดยทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองได้ถึงสองเหรียญจากการแข่งขัน Esports Free Fire และ Esports FC Online พร้อมด้วยเหรียญเงินจาก Esports RoV (ประเภทบุคคลชาย) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยในหลากหลายแนวเกม และยืนยันสถานะของอีสปอร์ตในฐานะกีฬาที่ได้รับการยอมรับในระดับมหกรรมกีฬานานาชาติอย่างแท้จริง
การที่อีสปอร์ตได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเช่นนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในระดับสากล เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเกมและอีสปอร์ตได้ก้าวข้ามจากกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิงสู่กีฬาที่มีมาตรฐานการแข่งขันที่ชัดเจน นักกีฬาสามารถยึดเป็นอาชีพได้จริง และเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของแต่ละประเทศ
อีโคซิสเต็มแกร่ง กุญแจสู่ความสำเร็จอีสปอร์ตไทย
แชมป์นานาชาติ เหรียญทอง และตำแหน่งบนโพเดียมตลอดปี 2568 ไม่ได้เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นผลลัพธ์ของอีโคซิสเต็มอีสปอร์ตไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสอดประสานกันจนเกิดเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
1. ระบบสโมสรและเวทีการแข่งขันหลายระดับ เพื่อเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ: อีสปอร์ตจะประสบความสำเร็จบนเกมที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีการจัดการแข่งขันในหลากหลายระดับเพื่อรองรับนักกีฬา ตั้งแต่ระดับมือสมัคร กึ่งมืออาชีพ ไปจนถึงระดับมืออาชีพ โดยเฉพาะการแข่งขันระดับมืออาชีพที่มีการบริหารในรูปแบบสโมสร นักกีฬามีสังกัดชัดเจน ทำให้มีรายได้ที่แน่นอนนอกเหนือจากเงินรางวัลจากการแข่งขัน รวมถึงมีระบบการฝึกซ้อม และระบบสนับสนุนที่เข้มแข็ง
2. การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน: ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยต่างร่วมเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไทย ด้วยภาพลักษณ์ของเกมและอีสปอร์ตที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกมและอีสปอร์ตกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนไทยให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการรับรองอีสปอร์ตเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อปี พ.ศ. 2560 ทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและนำไปสู่การยอมรับของสังคมที่กว้างขึ้น รวมถึงการผลักดันเกมให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ขณะที่ภาคเอกชนเองก็ร่วมขับเคลื่อนผ่านการเป็นผู้สนับสนุนสโมสรอีสปอร์ต การสนับสนุนการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต และการร่วมเป็นพันธมิตรผ่านแคมเปญกับเกมต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากแคมเปญการตลาดมากมายจากกลุ่มโทรคมนาคม เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เปิดโอกาสให้แฟนเกมร่วมสนุกกับกิจกรรมตลอดปี
3. ฐานแฟนเกมและอีสปอร์ตที่เติบโตและเหนียวแน่น: ที่สำคัญที่สุดคือฐานผู้เล่นเกมและผู้ชมอีสปอร์ตที่เหนียวแน่น รวมทั้งแฟนคลับของนักกีฬาแต่ละสโมสร เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้แต่ละเกมยังคงสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและสามารถจัดการแข่งขันอีสปอร์ตได้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ปัจจุบันทัวร์นาเมนต์การแข่งขันอีสปอร์ต
ระดับประเทศแต่ละครั้งมีผู้ชมนับแสนคน ทั้งผู้ชมภายในงานออฟไลน์และผู้ชมผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) อาทิ การแข่งขัน RoV Pro League 2025 Summer ที่มียอดผู้ร่วมงานรอบชิงชนะเลิศถึง 74,984 คน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมีผู้รับชมถ่ายทอดสดออนไลน์พร้อมกันสูงสุดสูงถึง 242,863 คน ขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง บน YouTube Live ในหมวดเกม สะท้อนความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ RoV ในประเทศไทย ขณะที่ Free Fire มียอดรับชมทุกทัวร์นาเมนต์ตลอดทั้งปีรวมกันมากกว่า 58 ล้านครั้ง โดยทัวร์นาเมนต์ที่มียอดผู้ชมสูงสุดคือ Free Fire World Series SEA 2025 Spring ซึ่งมียอดรับชมสูงถึงกว่า 21,300,000 ครั้ง
“การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ในฐานะผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเกม ยังมีบทบาทในฐานะผู้จัดการแข่งขันอีสปอร์ตภายใต้ลีก (League) การแข่งขันระดับประเทศ ทำหน้าที่จัดทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน ควบคุมดูแลกฎระเบียบการแข่งขัน ไปจนถึงโฆษณาประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสด ทำให้การแข่งขันเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้น เราทำงานร่วมกับพันธมิตรมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันผลักดันอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และที่ขาดไม่ได้คือการสนับสนุนของแฟนเกมที่ติดตามชมการแข่งขันอีสปอร์ตมาเป็นระยะเวลานานและทำให้เกิดการยอมรับในวงกว้างในทุกวันนี้ ในฐานะผู้ผลักดันอีสปอร์ตในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี เราเชื่อว่าเราได้ร่วมกันสร้างรากฐานระบบนิเวศที่เข้มแข็งในแง่ของการพัฒนานักกีฬาและการจัดการลีกที่มีมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้ เราเชื่อว่ายังมีแง่มุมที่อีสปอร์ตไทยยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก และการีนาจะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกฝ่ายเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งหมดนี้ส่งผลสอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบและยกระดับอีสปอร์ตไทยให้เป็นกีฬาและความบันเทิงมาตรฐานสากลที่สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม” ภวิษย์พร กล่าว
เมื่อระบบนิเวศและบุคลากรได้รับการพัฒนาควบคู่กัน อีสปอร์ตไทยจึงไม่ได้เป็นเพียง “ผู้ท้าชิง” บนเวทีนานาชาติอีกต่อไป แต่กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน “ผู้นำในโลกอีสปอร์ต” ของภูมิภาค ปี 2568 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยที่อีสปอร์ตไทยจะผงาดในเวทีนานาชาติเพื่อคว้าชัยชนะและรักษาตำแหน่งแชมป์ในฐานะ “ตัวเต็ง” อย่างเต็มภาคภูมิในปี 2569 และในอนาคต