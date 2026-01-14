“พาณิชย์”จัดธงฟ้า ลดค่าครองชีพชาวกรุง ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

กรมการค้าภายในจัดงาน “มหกรรมธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค.69 ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ นำสินค้าจากผู้ผลิต เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา รวม 10 หมวด กว่า 2,000 รายการ มาจำหน่าย ลดราคาสูงสุด 60% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนชาวกรุง และช่วยผู้ประกอบการ เกษตรกร มีช่องทางขายสินค้า คาดเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค.2569 ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้หลัก “ร่วมมือ โปร่งใส ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมุ่งดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน ควบคู่กับการเสริมความเข้มแข็งให้ระบบการค้าภายในประเทศ และการดูแลเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและฟื้นฟูเศรษฐกิจ คาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพและสร้างเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 30 ล้านบาท
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายธุรกิจ และผู้ประกอบการ SME รวมถึงผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนไทย–กัมพูชา นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม 10 หมวด กว่า 2,000 รายการ ลดราคาสูงสุด 60% อาทิ อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ซอสปรุงรส ของใช้ประจำวัน น้ำยาซักผ้า เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแต่งกาย และสินค้าชุมชน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลต์และสินค้าเกษตรในราคาพิเศษทุกวัน เช่น ไข่ไก่เบอร์ M แผงละ 80 บาท น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ 20 บาท น้ำมันพืชปาล์มขวดละ 35 บาท ข้าวหอมมะลิขนาด 5 กิโลกรัม ถุงละ 110 บาท และหอมแดงจากเกษตรกร กิโลกรัมละ 55 บาท พร้อมทั้งมีการจัดชุดสินค้าในราคาประหยัดจากผู้ประกอบการชายแดน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้จับจ่ายใช้สอยด้วย โดยกรมจะนำผู้ประกอบการกลุ่มนี้ เข้าร่วมจำหน่ายในงานธงฟ้าในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
นายวิทยากรกล่าวว่า ปกติช่วงต้นปีราคาน้ำมันพืชมักมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตและความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในบางช่วงอาจสูงถึงขวดละประมาณ 60 บาท แต่กรมได้เข้ามาบริหารจัดการตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าจำเป็น ส่งผลให้ราคาน้ำมันพืชอยู่ในระดับเหมาะสม และสามารถนำมาจำหน่ายในงานธงฟ้าในราคาพิเศษเพียงขวดละ 35 บาท และยังได้เชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง โดยเฉพาะหอมแดง ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่ประกอบอาหารเอง สามารถเข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพในราคาประหยัด
ส่วนภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงต้นปี อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งในส่วนของเกษตรกรที่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม และประชาชนที่เข้าถึงสินค้าปลายทางในราคายุติธรรม โดยกรมได้บูรณาการมาตรการบริหารจัดการสินค้าหลักอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาราคาผันผวนและดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่อง