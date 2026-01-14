สนามบินภูเก็ต แจง เที่ยวบิน EY 416 “ ETIHAD Airways”ตกหลุมอากาศก่อนลงจอดไม่มีผู้โดยสารบาดเจ็บ

ท่าอากาศยานภูเก็ตชี้แจงกรณีเที่ยวบิน EY 416 ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (หลุมอากาศ) ระหว่างทำการบิน ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ ขณะที่สนามบินเตรียมมาตรการรองรับทันทีหลังได้รับแจ้งจากสายการบิน การลงจอดปลอดภัยเป็นไปตามปกติ
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม เกี่ยวกับเหตุการณ์อากาศยานของสายการบิน ETIHAD Airways เที่ยวบินที่ EY 416 เส้นทางอาบูดาบี – ภูเก็ต ประสบสภาวะอากาศแปรปรวน (หลุมอากาศ) ระหว่างทำการบินมายังท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สายการบิน ว่าอากาศยานของสายการบิน ETIHAD Airways เที่ยวบินที่ EY 416 ตกหลุมอากาศไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บ จึงได้ดำเนินการเตรียมการรับมือ และประสานงานศูนย์กู้ชีพนเรนทร และเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ โดยมีการเตรียมหลุมจอดอากาศยานหมายเลข 15 เพื่อรองรับสถานการณ์ พร้อมทั้งมีการประสานงาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นประจำจุด เพื่อให้การดูแลผู้โดยสารและลูกเรืออย่างใกล้ชิดในทันที และเมื่อเวลา 11.50 น. อากาศยานลำดังกล่าวได้ทำการลงจอด ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการดำเนินงานของ ท่าอากาศยานภูเก็ต แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความอุ่นใจของผู้โดยสารทุกคน โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนที่กำหนดไว้ และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการบินสากล ท่าอากาศยานภูเก็ต ขอขอบคุณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,โรงพยาบาลถลาง , มูลนิธิกุศลธรรม, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกรุงเทพสิริโรจน์ ,โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ต ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์