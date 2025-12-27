การบินไทย แจงปมรถเข็นไฟฟ้า TG643 ยันตรวจสอบตามมาตรฐาน และได้รับคงามยินยอมจากผู้โดยสารแล้ว

การบินไทยออกแถลงการณ์ชี้แจง กรณีรถเข็นไฟฟ้าของผู้โดยสารเที่ยวบิน TG643 ระบุการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยการบิน และได้ชี้แจงขั้นตอนพร้อมได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนดำเนินการทุกขั้นตอน
วันนี้ (27 ธ.ค.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีผู้โดยสารเที่ยวบิน TG643 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ที่ร้องเรียนผ่านสื่อเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรถเข็นไฟฟ้าของผู้โดยสาร
การบินไทยระบุว่า จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าผู้โดยสารเดินทางไปยังจุดโหลดสัมภาระด้วยตนเอง (Self-Bag Drop) และไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าเป็นผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทำให้พนักงานภาคพื้นต้องดำเนินการตรวจสอบประเภทแบตเตอรี่ของรถเข็นไฟฟ้า เพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยในการขนส่งตามระเบียบด้านความปลอดภัยการบิน โดยได้อธิบายขั้นตอนและได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนดำเนินการ
การตรวจสอบดังกล่าวเป็นเพียงการเปิดฝาครอบในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือกระทบต่อระบบสายไฟและแบตเตอรี่ และได้ปิดฝาครอบกลับสู่สภาพเดิม อย่างไรก็ตาม ภายหลังพนักงานได้รับแจ้งว่ารถเข็นไฟฟ้าไม่สามารถเปิดใช้งานได้ แต่ผู้โดยสารได้ตัดสินใจเดินทางต่อ
ทั้งนี้ พนักงานภาคพื้นได้ประสานไปยังสถานีปลายทางล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยการบินไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลผู้โดยสารทุกท่าน ควบคู่กับการยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยในการบิน และจะติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม