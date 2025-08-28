โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ยกระดับการแพทย์ด้วยจีโนมิกส์แม่นยำเชิงลึก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดตัว "Genolife Services" การแพทย์สมัยใหม่ตรวจลึกถึงระดับยีน ยกระดับการแพทย์แม่นยำสู่ภูเก็ต โดย นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “Genolife Services” โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยมี แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เเละผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก นพ.ฐิฏิ สมุทรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และผู้อำนวยการ Genolife Services คณะผู้บริหาร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ แขกผู้เกียรติ เข้าร่วม ณ. ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวในงานเปิดตัวบริการนี้ว่า “การเปิดให้บริการ Genolife Services เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเห็นความเสี่ยงด้านสุขภาพ วางแผนได้อย่างแม่นยำ และป้องกันโรคตั้งแต่ต้น ศูนย์แห่งนี้จะเป็นต้นแบบของสังคมสุขภาพเชิงป้องกันที่ยั่งยืนทั้งในภูเก็ตและระดับประเทศ”
แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม 6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เเละผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก กล่าวว่า “Genolife Services เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดูแลผู้ป่วยจากการรักษาโรคแบบเชิงรับไปสู่การดูแลเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นทางแบบองค์รวม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลระดับยีน ผสานเทคโนโลยีระดับโลกและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูเก็ตและภูมิภาคอันดามัน”
นพ.ฐิฏิ สมุทรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และผู้อำนวยการ Genolife Services กล่าวเสริมว่า “การวิเคราะห์ DNA ทำให้สามารถค้นหาความเสี่ยงโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ รวมถึงความไวต่อยา ที่สำคัญยังเป็นการเปิดประตูสู่ศาสตร์ Longevity & Wellness Genomics และทำความเข้าใจ Exceptional Longevity หรือการมีอายุยืนยาวอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ”
ในพิธีเปิดตัว Genolife Services ยังมีกิจกรรมประชุมวิชาการ “Genomics: Unlocking the Future of Your Health” โดยทีมแพทย์เฉพาะทางระดับแนวหน้าของประเทศไทย นำโดย นพ.ฐิฏิ สมุทรรัตน์ ที่ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Longevity & Wellness Genomics และ Exceptional Longevity ขณะที่คณะผู้ร่วมบรรยายประกอบด้วย รศ. ดร.นพ.ถกล เจริญศิริสุทธิกุล จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.ดร.เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปิดท้ายด้วยการเสวนา “Genomics in Practice” เพื่อบูรณาการความรู้ทางด้านจีโนมิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเวชปฏิบัติ โดย Genolife Services ให้บริการครอบคลุมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางพันธุกรรม การตรวจคัดกรองความเป็นพาหะและการสืบพันธุ์ พันธุกรรมเพื่อสุขภาพและอายุยืน พันธุกรรมเพื่อกีฬาและสมรรถภาพ และการตรวจคัดกรองเภสัชพันธุศาสตร์
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในฐานะโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในเครือ BDMS เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูง (Super Tertiary Care) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอันดามัน ให้บริการครบวงจรตั้งแต่การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การให้คำปรึกษาทางการแพทย์ การรักษาโรคเฉพาะทาง ไปจนถึงการผ่าตัดซับซ้อน อีกทั้งยังมีศูนย์ความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ สถาบันมะเร็งกรุงเทพภูเก็ต สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศูนย์หัวใจ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และศูนย์สมองและระบบประสาท ซึ่งทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทางการแพทย์ล้ำสมัยตามมาตรฐานระดับโลก