สมาพันธ์นศ.แพทย์เอเชียจับมือรามาฯ ร่วมจัดประชุมนานาชาติ“สุขภาพของคนในชุมชนเมือง”20-26ก.ค.นี้

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย (ประเทศไทย) (Asian Medical Students’ Association – Thailand; AMSA Thailand) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 46 (AMSC 2025) ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพของคนในชุมชนเมือง (Urban Health)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในผลกระทบของการพัฒนาสังคมเมืองในปัจจุบันต่อสุขภาพของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีนักศึกษาแพทย์นานาชาติเข้าร่วมการประชุม 150 คน จาก 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีไต้ ไต้หวัน เนปาล มองโกเลีย อังกฤษ ออสเตรเลีย และยูกันดาการประชุม Asian Medical Students’ Conference (AMSC) เป็นเวทีระดับนานาชาติของเครือข่ายนักศึกษาแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้การดูแลของ Asian Medical Students’ Association International (AMSA International) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์นานาชาติต่อประเด็นที่น่าสนใจทางการแพทย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับเอเชีย-แปซิฟิก มีการจัดการประชุมมาตั้งแต่ปี 2523 โดยองค์กรของนักศึกษาแพทย์ประเทศที่เป็นสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยในปี 2568 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยในเวทีระดับนานาชาติศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “การจัดเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการนานาชาติ ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญของทางมหาวิทยาลัยที่เราต้องการสนับสนุน บ่มเพาะ ปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์การแพทย์ ที่ครอบคลุมทั้งมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพในสังคมเมือง Urban Health ซึ่งการประชุมนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงปัญหา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์มาประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเกิดผลกระทบเชิงบวกและความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมในระดับประเทศและระดับสากล”นศพ.สิรวิชญ์ บุญปริตร ประธานโครงการประชุมวิชาการ AMSC 2025 กล่าวว่า “สำหรับรูปแบบกิจกรรมในปีนี้ จะประกอบไปด้วย การอภิปรายและการประกวดนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ Urban Health หรือ สุขภาพของคนในชุมชนเมือง โดยแบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ ได้แก่ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Medicine) เวชศาสตร์ชะลอโรคด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle Medicine) ภาวะการเสพติดในคนเมือง (Addiction among urban population) และสุขภาพจิตของคนเมือง (Mental health of urban dwellers) ผ่านการนำเสนอผลงานวิชาการใน 3 รูปแบบ คือ Scientific Paper, Scientific Poster, Public Awareness Campaign VDO โดยมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานประกวดทั้งสิ้น 18 ผลงาน“ในฐานะตัวแทนของคณะทำงานจัดการประชุม AMSC 2025 ขอขอบพระคุณการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี และ รศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ขอขอบคุณ AMSA (Thailand), AMSA International และอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์จากหลายสถาบัน และผู้สนับสนุนภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดเวทีประชุมวิชาการครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจนสำเร็จในประเทศไทย”