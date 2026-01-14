ตม.แจงชัด! ข่าวเครื่องบินตกหลุมอากาศภูเก็ต ไม่เป็นความจริง ผู้โดยสารปลอดทุกคน

รอง ผบก.ตม.2 ยืนยันเหตุเที่ยวบิน EY416 ลงจอดภูเก็ตเป็นไปตามปกติ ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศ ผู้โดยสารปลอดภัยทุกคน หลังมีกระแสข่าวสร้างความตื่นตระหนกก่อนหน้านี้
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (14 ม.ค.) พ.ต.อ.พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์ รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะโฆษก บก.ตม.2 เปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อสำนักข่าวออนไลน์ว่ามีเครื่องบินตกหลุมอากาศที่สนามบินภูเก็ต ผู้โดยสารเจ็บอื้อ เร่งประสานภาคพื้นดินรอช่วย ว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลกับ พ.ต.อ.หญิง รัสรินทร์ ธีรพัฒน์ธารากูล ผกก.ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้โดยสารที่มากับเที่ยวบิน EY416 ด้วยตนเอง ปรากฏว่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ผู้โดยสารทุกคนลงจากเครื่องบิน โดยใช้ Bus Gate เข้าสู่อาคารผู้โดยสาร
"จากการตรวจสอบกับทางสายการบิน และหอบังคับการบิน แจ้งว่าไม่มีเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกหลุมอากาศแต่อย่างใด และไม่มีการได้รับแจ้งว่าเครื่องบินลำใดที่จะบินเข้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต แจ้งเหตุตกหลุมอากาศแต่อย่างใด"รอง โฆษก ตม.2 ระบุ