“มิตซูบิชิ” ส่งไฟท์ติ้งโมเดลลุย สู้ศึกตลาดแอร์-สารพัดปัจจัยลบ

ผู้จัดการรายวัน 360 - “มิตซูบิชิ กันยง” ปรับแผนสู้ศึกตลาดแอร์ ส่ง “KA Series” เป็นไฟท์ติ้งโมเดลลุยตลาดแมส หลังยอดขายกลุ่มไฮเอนด์นิ่ง นับเป็นปีแรกที่จะได้เห็นแอร์มิตซูฯ ราคาประมาณ 2 หมื่นบาท แต่ขนาด 13,000 BTU มั่นใจดันยอดขายแอร์รวมโต 10%
นายโทชิยูกิ อีซูกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมาโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัย ทั้งปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศ กำแพงภาษีจากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัจจัยลบจากภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำ หนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง การชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยว ตลอดจนความไม่แน่นอนทางการเมือง
ปัจจัยลบเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี 2567 และกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องปรับอากาศที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท ที่การแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ส่งผลให้ในปี 2569 นี้ ทางบริษัทพร้อมปรับแผนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้แข็งแกร่ง พร้อมตั้งเป้ายอดขายเครื่องปรับอากาศให้กลับมาเติบโตอีก 10% โดยเฉพาะตลาดเครื่องปรับอากาศ ในปี 2568 ที่ผ่านมา มีมูลค่าเพียง 26,000 ล้านบาท ติดลบกว่า 15%
ส่วนสำคัญเกิดจากสภาพอากาศที่ไม่ค่อยร้อนมากอย่างปีก่อนๆ บวกกับในตลาดมีสินค้าราคาถูกให้เลือกมากมาย ผู้บริโภคมองหาสินค้าราคาถูกลงเพราะสภาพเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้เครื่องปรับอากาศระดับแมสเติบโตสูง แต่กลุ่มพรีเมี่ยมกลับมียอดขายทรงตัวหรือลดลงแทน ซึ่งในส่วนของแอร์มิตซูบิชิฯ เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ยอดขายกลุ่มพรีเมี่ยมลดลงราว 10%
ดังนั้นแผนการแผนธุรกิจในปี 2569 นี้ จะเน้น 2 ส่วนหลัก คือ 1. การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและส่วนแบ่งตลาดกลุ่มเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน โดยได้เปิดตัวเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ “KA Series” รุ่นพื้นฐาน ออกแบบภายใต้แนวคิดให้ผู้บริโภคในวงกว้างสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมได้ง่ายขึ้นในราคาที่เหมาะสม,
2. การเดินหน้าขยายธุรกิจ B2B ซึ่งเป็นหนึ่งกลยุทธ์การเติบโตหลัก ผ่านการนำเสนอ เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ อาทิ Mr. Slim และ City Multi มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ควบคู่กันไปมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Data Center, Smart City หรือ Green Building ผ่านโซลูชันครบวงจร อาทิ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน Lossnay ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ Modular Chiller รุ่นต่างๆ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงระบบบริหารจัดการอาคาร (BMS) ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการอย่างครบวงจร
“เดิมเรามี KY Series สำหรับตลาดพรีเมี่ยมแมสอยู่แล้ว ราคาเริ่มต้นประมาณ 20,000 บาท ขนาด 12,000 BTU แต่ในตลาดแมส ตลาดใหญ่สุด คือขนาด 13,000 BTU ราคาไม่เกิน 20,000 บาท ดังนั้นการเปิดตัว KA Series จึงถือเป็นไฟท์ติ้งโมเดลเพื่อสู้ในตลาดแมส ในราคาจับต้องและแข่งขันได้ มาพร้อมโซลูชันครบวงจร ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 รุ่น มั่นใจว่าจะทำให้ยอดขายแอร์กลับมาเติบโตที่ 10% ได้ รวมถึงส่งผลให้รายได้รวมบริษัทกลับมาโตที่ 10% เช่นกัน จากปัจจุบัน รายได้หลักมาจากแอร์บ้าน 50% แอร์เชิงพานิชย์ 20% และสินค้าอื่นๆ รวมกันอีก 30%” นายโทชิยูกิ อีซูกะ กล่าว
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมาสร้างสีสันในปีนี้ ได้แก่ 1. ตู้เย็น กลุ่ม Premium Series เปิดตัวสีใหม่ “Matte Black” พร้อมระบบ Neuro Inverter อัจฉริยะ เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีถนอมอาหารให้สดใหม่เสมอ 2.พัดลมด้วยการเปิดตัวพัดลมตั้งพื้นรุ่นใหม่ LV16 Slim สีขาว และเพิ่มสีสันใหม่ถึง 4 เฉดสีในรุ่นตั้งโต๊ะและกึ่งตั้งพื้น
บริษัทยังได้ร่วมงานกับ “นนท์-ธนนท์” ในฐานะพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งต่อคุณค่าของแบรนด์ภายใต้แนวคิด “ทุกเรื่องที่ทำ คำนึงถึงคุณ (All We Do, Designed From You)” บอกเล่าเรื่องราวผ่านโฆษณาออนไลน์ซีรีส์ใหม่รวม 3 เรื่อง
นายประพนธ์ โพธิวรคุณ กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด กล่าวต่อว่า ในปี 2569 นี้ ได้พัฒนาช่องทาง Line Official Account ทั้งในส่วนของลูกค้าทั่วไปและช่างบริการ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานของลูกค้าทั่วไปมีการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล ส่วน Line Official “คู่หูช่างแอร์ Mr. Slim” ช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทและช่างเทคนิคทั่วประเทศ จะพัฒนาให้เข้าถึงข้อมูลอย่างครบครัน ทั้งคู่มือการติดตั้ง งานซ่อมมาตรฐาน การเช็ค Error Code สอบถามชิ้นส่วนอะไหล่และการปรึกษาปัญหาหน้างานผ่านวิดีโอและรูปภาพกับทีมเทคนิคส่วนกลางได้เรียลไทม์