แคเรียร์ ฉีกกรอบแอร์แบบเดิมๆ ส่งแคมเปญ "ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง" ชูคอนเซ็ปต์ "แอร์เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำความเย็นได้"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แคเรียร์ ผู้บุกเบิกตลาดเครื่องปรับอากาศระดับโลก เดินหน้าสร้างการรับรู้ใหม่ในตลาดไทย ด้วยแคมเปญ "ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง" ยกระดับแอร์จากเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดา สู่แอร์เฟอร์นิเจอร์ที่เติมเต็มสไตล์การตกแต่งบ้าน ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

ผู้บุกเบิกความเย็นระดับโลกกว่า 123 ปี
Carrier ไม่ใช่แค่แบรนด์เครื่องปรับอากาศทั่วไป แต่คือผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกในปี 1902 โดย วิลลิส แคเรียร์ (Willis Carrier) และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความเย็นมายาวนานกว่า 123 ปี ด้วยประสบการณ์ระดับโลกและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน แคเรียร์จึงไม่ได้มองแอร์เพียงแค่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่เข้าใจว่าแอร์คือส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนทั่วโลก ที่ต้องตอบสนองทั้งความสะดวกสบาย และไลฟ์สไตล์
ตลาดแอร์ในไทย การแข่งขันที่ต้องการความแตกต่าง
ในประเทศไทยที่มีอากาศร้อนตลอดทั้งปี เครื่องปรับอากาศจึงกลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขาดไม่ได้ในทุกบ้าน ทำให้ตลาดแอร์ในไทยมีการแข่งขันสูง มีแบรนด์ให้เลือกมากมาย โดยแต่ละแบรนด์ต่างนำเสนอฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกัน

แต่สำหรับแคเรียร์ แบรนด์ผู้บุกเบิกตลาดเครื่องปรับอากาศที่มี Pioneering Spirit ในการสร้างนวัตกรรม มองเห็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างที่แท้จริงผ่านความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง

Insight ที่เปลี่ยนเกม "ทำไมต้องซ่อนแอร์?"
จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด แคเรียร์พบ Insight สำคัญว่า ผู้บริโภคไทยส่วนใหญ่เลือกซื้อแอร์จากคุณสมบัติและราคาเป็นหลัก แต่มักพบปัญหาที่น่าสนใจว่า "ทำไมในตลาดมีแต่แอร์สีขาวให้เลือก และทำไมผู้บริโภคต้องหาวิธีซ่อนแอร์?"

คำถามนี้นำไปสู่การมองแอร์ในมุมใหม่ว่า เครื่องปรับอากาศไม่ควรเป็นเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ควรเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของบ้าน ที่ช่วยเติมเต็มสไตล์และดีไซน์ให้กับพื้นที่อยู่อาศัย ไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดทีหลังหรือหาวิธีซ่อน
นวัตกรรมดีไซน์ปฏิวัติวงการ จาก "กล่องสีขาว" สู่ "แอร์เฟอร์นิเจอร์"
Step 1: เปลี่ยนรูปทรง
แคเรียร์เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี 2021 ด้วยการเปิดตัวสินค้า 2 รุ่นที่ฉีกกรอบเดิม:
Color Smart - ปฏิวัติดีไซน์จากทรงเหลี่ยมทั่วไป สู่รูปทรงโค้งมนที่แนบสนิทกับผนัง ให้ความรู้สึกกลมกลืนกับบ้านอย่างเป็นธรรมชาติ
XInverter Plus - ยกระดับทรงเหลี่ยมสู่ความเรียบหรู เพิ่ม Hairline Texture ผิวสัมผัสด้านที่ดูพรีเมียม สะท้อนความทันสมัย

Step 2:เปลี่ยนด้วยสีสัน
นอกจากรูปทรงแล้ว แคเรียร์ยังต่อยอดด้วยการนำสีสันมาเป็นส่วนหนึ่งของแอร์ ทำลายกรอบที่ว่าแอร์ต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
Color Smart มาพร้อมหน้ากากผ้าที่ถอดเปลี่ยนได้กว่า 40 ลาย ให้คุณเปลี่ยนสีได้ทุกวันตามอารมณ์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในตลาดไทย และคว้า Product Innovation Award ปี 2021 ในสาขาเครื่องปรับอากาศที่มีนวัตกรรมโดดเด่น

XInverter Plus เปิดตัวในสีดำสไตล์ Loft เหมาะกับบ้านสมัยใหม่ และในปี 2022 ได้เพิ่มสีพิเศษอีก 3 สี รวมเป็น 5 สี ได้แก่ ดำ ขาว เขียว ส้ม และชมพู เพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์การตกแต่งบ้าน


เทคโนโลยีที่ไม่ทิ้งคุณภาพ
แม้จะเน้นดีไซน์ แต่แคเรียร์ไม่ลืมพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย ประหยัดพลังงาน และตอบโจทย์ทุกการใช้งานของผู้บริโภค ทั้งการทำความเย็น การฟอกอากาศ และความทนทาน
แคมเปญ "ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง" ก้าวสู่ประตูการตกแต่งบ้าน

จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รุ่น แคเรียร์พร้อมก้าวไปอีกขั้นด้วยการสื่อสารแคมเปญ "ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "แอร์เฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำความเย็นได้"

แคมเปญนี้สะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ที่มองเห็นสิ่งที่ผู้บริโภคยังไม่เคยคิดถึง ด้วยการตอบโจทย์ปัญหาที่ฝังลึก "ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง" 

จากคำถามง่ายๆ ว่า "ทำไมต้องซ่อนแอร์?" แคเรียร์จึงสร้างนวัตกรรมที่ทำให้แอร์ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องซ่อนอีกต่อไป แต่กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญที่ควรได้รับการเลือกสรรอย่างใส่ใจ เช่นเดียวกับโซฟา โต๊ะ หรือตู้ ที่ช่วยเติมเต็มและเสริมสร้างบุคลิกให้กับบ้าน

แคเรียร์ต้องการท้าทายความคาดหวังของผู้บริโภค และตอกย้ำว่าแบรนด์ให้ความสำคัญกับทุกมิติของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ความสะดวกสบาย และสไตล์ส่วนตัวของแต่ละคน

จากผู้บุกเบิกความเย็นให้โลก สู่ผู้สร้างสรรค์ความงามให้บ้าน 
นี่คือวิวัฒนาการครั้งใหม่ที่แคเรียร์มอบให้ผู้บริโภคไทย เมื่อแอร์ไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้เย็น แต่คือชิ้นส่วนที่ทำให้บ้านสวยงามและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

เพราะ "ใครคิดไม่ถึง แคเรียร์คิดถึง" คิดถึงทุกรายละเอียดที่สำคัญในชีวิตคุณ ตั้งแต่ความเย็นสบาย ไปจนถึงความสวยงามที่คุณสัมผัสได้ทุกวัน


















