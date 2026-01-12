“พลังงาน”จ่อชง3เรื่องด่วนให้รัฐบาลใหม่อนุมัติ

ก.พลังงานเตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่ อนุมัติด่วน 3 เรื่องหลัก คือ ประกาศผลแปลงสำรวจปิโตรเลียมรอบ 25 และเปิดสัมปทานปิโตรเลียมน้ำลึกฝั่งอันดามัน รอบที่ 26 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เร่งคลอดแผน PDP ฉบับใหม่และผลักดันหลักเกณฑ์ยื่นของบกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 2569
นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานเร่งด่วนในปี2569 ของกระทรวงพลังงาน เตรียมผลักดัน 3 เรื่องหลัก คือ 1.การดูแลความมั่นด้านพลังงาน ผ่านการเดินหน้าสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยจะผลักดันให้มีการประกาศผลผู้ได้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจบนบก (รอบที่ 25) ซึ่งอยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่พิจารณา รวมถึง การเปิดสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลน้ำลึกฝั่งอันดามัน ( รอบที่ 26 ) ที่รอเสนอ ครม.เช่นกัน คาดว่าจะเปิดการสำรวจฯได้จริงในช่วงปลายปี 2569 อีกทั้ง ยังเตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่ พิจารณาต่ออายุสัมปทานพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) ซึ่งใกล้จะหมดอายุสัมปทานในปี พ.ศ. 2572
2.เร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทย (PDP) ฉบับใหม่ให้เสร็จ หลังจากมีการปรับปรุงร่างแผน PDP มาหลายครั้ง ล่าสุดปรับแผนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ภายใต้ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเข้ามาลงทุนของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ เทคโนโลยีAI การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งต้องรอนำเสนอรัฐบาลใหม่พิจารณา
3. เร่งอนุมัติจัดสรรงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะเร่งจัดสรรงบประมาณปี 2568 หลังจากได้เปิดให้ยื่นเสนอของงบฯ และมีผู้ยื่นข้อเสนอกว่า 1,000 โครงการ คิดเป็นวงเงินงบประมาณกว่า 1 หมื่นล้านบาท สูงกว่างบประมาณที่จัดสรรได้ 2,750 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดกรองโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คาดว่าต้นเดือน ก.พ. 2569 จะสามารถอนุมัติงบประมาณได้ แต่ในส่วนของการจัดสรรงบฯปี 2569 วงเงิน 9,000 ล้านบาท อาจจะต้องรอนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อจัดทำเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับความคืบหน้า การดำเนินโครงการ ภายใต้ โครงการ “Quick Big Win” ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้น ในส่วนของโครงการโซลาร์ฟาร์มประชาชน ยังเดินหน้าโครงการได้ต่อเนื่องหลังจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ออกนโยบายและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับฟังความเห็นหลักเกณฑ์ไปแล้ว
ส่วนโครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อการเกษตร อาจจะต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลชุดใหม่ ขณะที่มาตรการลดหย่อนภาษีโซลาร์รูฟท็อปสำหรับบ้านเรือนให้กับบุคคลธรรมดา หักลดหย่อนค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท สำหรับปีภาษี 2568-2570 ยังเดินหน้าตามนโยบายเดิม
นอกจากนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (บอร์ด กกพ.) ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องรอการพิจารณาของรัฐบาลชุดใหม่ คาดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆ นี้ เพื่อให้แผนงานต่างๆเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว