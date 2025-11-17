ส.กทอ. เตือนหน่วยงานยื่นของบกองทุนอนุรักษ์ฯปี 68 ระวังมิจฉาชีพ

ส.กทอ.เผยผู้แอบอ้างกับหน่วยงานที่ยื่นขอรับจัดสรรงบกองทุนอนุรักษ์ฯปี68 ยืนยันยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาฯ คาดได้ข้อสรุปม.ค.68
นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มมีกลุ่มผู้แอบอ้างกับหน่วยงานที่ยื่นขอรับจัดสรรงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2568 ว่าได้รับการอนุมัติโครงการที่ยื่นขอมาแล้ว โดยมีการแอบอ้างรายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ และมีตราประทับในเอกสารที่ไม่ใช่ตราประทับของกองทุนฯ จะเป็นเอกสารที่แอบอ้างเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบให้กับหน่วยงานที่ยื่นขอมา โดยภาพรวมมีโครงการยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น 1,070 โครงการ รวมวงเงิน 13,488 ล้านบาท
“ส.กทอ. ขอย้ำว่าปัจจุบันสถานะโครงการที่ยื่นเข้ามาขอสนับสนุนเงินกองทุนฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา โดยจะกลั่นกรองข้อเสนอโครงการและรวบรวมข้อมูลข้อเสนอโครงการเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น หลังจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มแจ้งผลและดำเนินโครงการได้ประมาณเดือนมกราคม 2569 เพราะฉะนั้นหน่วยงานหรือองค์กรที่ยื่นขอรับจัดสรรเงินกองทุนฯ อย่างได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าโครงการของท่านได้ผ่านการอนุมัติแล้ว โดยให้ติดตามช่องทางที่เป็นทางการของ ส.กทอ. เท่านั้น”
สำหรับช่องทางการตรวจสอบเพื่อรับทราบผลการอนุมัติโครงการจัดสรรงบประมาณปี 2568 สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของ ส.กทอ. https://enconfund.go.th/ และมีหนังสือแจ้งผลให้ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานทราบเท่านั้น