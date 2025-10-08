กองทุนอนุรักษ์ฯปลื้ม TEBPต้นแบบจัดการกากของเสียเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ

กองทุนอนุรักษ์ฯ โชว์เคสหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม “TEBP” เป็นต้นแบบจัดการกากของเสียสู่นวัตกรรมพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพแบบครบวงจร ช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นายอัมรินทร์ วงษ์พันธุ์ รองผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านบริหาร) หรือ ส.กทอ. ได้นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาดูงานบริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEBP จ.ชลบุรี ที่มีผลสำเร็จจากการนำน้ำเสียและกากของเสียอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่ผลักดันให้เกิดการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) ในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ตามแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ในช่วงปีพ.ศ. 2551 – 2555 เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเร่งลงทุนจัดสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้จัดสรรเงินกองทุนฯ รวม 3,982.5 ล้านบาท สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม เอทานอล น้ำยางข้น แปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ที่ผ่านมา กองทุนฯ สามารถส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรวม 226 แห่ง มีวงเงินลงทุนรวม 16,698 ล้านบาท
โดยกองทุนฯ ให้การสนับสนุนวงเงินรวม 2,013.43 ล้านบาท สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมประมาณ 845.96 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี คิดเป็นมูลค่าทดแทนพลังงานรวม 6,798.19 ล้านบาท/ปี แบ่งเป็นการนำไปผลิตไฟฟ้าได้ 764.59 ล้านหน่วย/ปี คิดเป็นมูลค่า 2,293.76 ล้านบาท/ปี และนำไปทดแทนความร้อน (ถ่านหิน LPG น้ำมันเตา) ได้เป็นมูลค่า 4,504.43 ล้านบาท/ปี และช่วยลดปริมาณ 1.945 ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่า/ปี (@ 2.3 ลบ.ม. ก๊าซชีวภาพ/กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า)
ทั้งนี้ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEBP ถือเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมช่วงปี 2551–2555 รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ รวม 84.77 ล้านบาท จากเงินลงทุนรวมประมาณ 233 ล้านบาท หรือประมาณ 36% ของเงินลงทุนรวม โครงการฯ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 12.83 ล้านลบ.ม./ปี ทดแทนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งค่าไฟและ LPG รวม 95.32 ล้านบาท/ปี ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 10.625 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี
ปัจจุบัน TEBP สามารถขยายต่อยอดการลงทุนไปสู่ระดับ 2 พันล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพและขยายขอบเขตการให้บริการรับบริหารจัดการน้ำเสียและกากของเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ EEC และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างครบวงจร ปัจจุบัน TEBP ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO (Initial Public Offering)
นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEBP กล่าวว่า บริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยการนำน้ำเสียและกากของเสียที่ออกจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงงานผลิตน้ำยางข้น และโรงงานผลิตยางแท่งของบริษัทในเครือ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพแล้วนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในกระบวนการอบยางแท่งของโรงงานยาง และนำไปผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงงานและบริษัทในเครือ รวมถึงจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัทฯ ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเราได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนครั้งแรกในปี 2551 และปี 2554-2555 รวมกว่า 10 โครงการ คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนประมาณ 84 ล้านบาท จากงบลงทุนทั้งหมด 233 ล้านบาท
ล่าสุดบริษัทได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ที่ได้รับการรับรองโดย องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ประมาณ 53,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี