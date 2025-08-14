TEGHรายได้โต-กำไรพุ่ง ยาง-ปาล์ม-พลังงาน หนุน

ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เปิดงบไตรมาส 2 รายได้ 5,401.6 ล้านบาท เติบโต 72.1% กำไรสุทธิ 211.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109.8% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของทั้ง 3 สายธุรกิจ ยาง-ปาล์ม-พลังงาน ยอดขายยางแท่งมาตรฐาน EUDR ที่เข้ามาเสริม ด้านผู้บริหารมั่นใจรายได้ปีนี้สร้างสถิติ All Time High ตามแผน โดย บริษัทฯ สามารถรักษาระดับรายได้มากกว่า 5,000 ล้านบาท/ไตรมาส และยอดขายยางแท่งมากกว่า 60,000 ตัน/ไตรมาส ได้ต่อเนื่องมา 3 ไตรมาสแล้ว เดินหน้านำ TEBP เข้า mai ปลายปีนี้
นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.68) กลุ่มบริษัทฯมีรายได้รวม 5,401.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,263.6 ล้านบาท หรือ 72.1% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 3,137.9 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 211.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.7 ล้านบาท หรือ 109.8% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 100.8 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทั้ง 3 สายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ น้ำมันปาล์มดิบ และพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ รวมถึงมียอดขายยางแท่งตามมาตรฐาน EUDR เข้ามาเสริม
โดยสัดส่วนรายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติอยู่ที่ 86% ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ 13% และธุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์ 1%
สำหรับในงวดหกเดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 11,068.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,229.2 ล้านบาท หรือ 61.8% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 6,839.2 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 387.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 223.3 ล้านบาท หรือ 135.9% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 164.2 ล้านบาท
"ผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากธุรกิจยางได้รับแรงหนุนจากความต้องการยาง EUDR ที่ยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจปาล์มได้รับปัจจัยบวกจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และผลผลิตปาล์มที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาล ส่วนครึ่งปีหลังจะมีปัจจัยบวกจากหม้อนึ่งตัวใหม่ที่จะเริ่มเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่มาเสริมอีก"
ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ ภายใต้การบริหารของไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TEBP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TEGH ภาพรวมในปีนี้คาดว่าจะเห็นรายได้และกำไรเติบโตแบบก้าวกระโดด หลังโครงการขยายกำลังการผลิต Biogas zone 3.1 สามารถรับรู้รายได้อย่างเต็มที่จากการขายก๊าซชีวภาพให้กับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) ซึ่งผูกสัญญายาว 7 ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท โดยเริ่มซื้อขายในไตรมาสที่ 4 ปี 67
กรรมการผู้จัดการ TEGH กล่าวว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2568 มีทิศทางที่สดใส และมีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมียอดขายยางแท่งมาตรฐาน EUDR ที่เติบโตตามเป้าหมาย ธุรกิจน้ำมันปาล์มดิบยอดขายเพิ่มขึ้นและกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้ ธุรกิจพลังงานทดแทนฯ ที่สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นจากการขยายกำลังการผลิตไปเมื่อปลายปีที่แล้ว นอกจากนี้ ยังพร้อมเดินหน้านำบริษัทย่อยคือ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TEBP) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปลายปีนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ Leading Green Energy Revolution: Pioneering the Net Zero Solution เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในอนาคตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายางแท่งไปยังสหรัฐฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากมาตรการขึ้นภาษี "Reciprocal Tariffs" ในอัตรา 19% ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่7 สิงหาคม 2568 แต่อย่างใด เนื่องจากยางแท่งอยู่ในรายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้น อีกทั้ง TEGH มีฐานลูกค้ากระจายตัวทั่วทุกทวีป รวมถึงยังมีอุปสงค์ของยางแท่งมาตรฐาน EUDR ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลบริษัทฯในปีนี้ ทั้งในเชิงของปริมาณขายและอัตรากำไร