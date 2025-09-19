สรุปปิดโครงการยื่นขอรับงบกองทุนอนุรักษ์ฯปี68พุ่ง 1,070 โครงการ วงเงินรวมกว่า 13,400 ล. สูงกว่างบที่ตั้งไว้380%

ส.กทอ. ปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับงบกองทุนอนุรักษ์ฯปีงบประมาณ 2568 มีจำนวนโครงการที่ยื่นเข้ามาทันตามกำหนดระยะเวลารวม 1,070 โครงการ รวมวงเงินกว่า 13,400 ล้านบาท สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 2,750 ล้านบาทเกือบ 4 เท่าตัว
นายรัฐฉัตร ศิริพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2568 นั้น ขณะนี้ทางกองทุนฯ ได้ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว โดยสรุปมีจำนวนโครงการที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาทันตามกำหนดระยะเวลารวม 1,070 โครงการ รวมวงเงินกว่า 13,400 ล้านบาท โดยวงเงินที่มีหน่วยงานยื่นข้อเสนอเข้ามาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ที่ 2,750 ล้านบาทถึงประมาณ 380% หรือเกือบ 4 เท่าตัว ต่อจากนี้ ส.กทอ. จะเร่งดำเนินการและเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
“จำนวนข้อเสนอโครงการและวงเงินที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานเข้ามาจำนวนมากนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกองทุนฯ จะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณให้ไปสู่โครงการที่ยื่นขอเข้ามาต่อไป เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลสูงสุด โดยมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับมิติด้านการประหยัดพลังงานและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลัก” ผู้จัดการ ส.กทอ. กล่าว