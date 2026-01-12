ความคืบหน้าการนำส่งดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2A

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA แจ้งความคืบหน้าการนำส่งดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2A ขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งดำเนินการเมื่อเวลา 11.48 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยใช้จรวดนำส่ง PSLV จากฐานปล่อย ณ ศูนย์อวกาศสาธิตธาวัน เมืองศรีหริโกฏะ สาธารณรัฐอินเดีย
ตามการแถลงของ ดร.วี. นารายานัน (Dr. V. Narayanan) ประธานองค์กรอวกาศอินเดีย (ISRO) ระบุว่า ภารกิจ PSLV-C62 EOS-N1 ซึ่งทำการปล่อยในวันที่ 12 มกราคม 2569 ใช้จรวด PSLV ที่ออกแบบให้มีทั้งหมด 4 ขั้น (Stages) ประกอบด้วยระบบขับดันเชื้อเพลิงแข็ง 2 ขั้น และเชื้อเพลิงเหลว 2 ขั้น โดยกระบวนการปล่อยจรวดเป็นไปด้วยดีจนถึงช่วงปลายของการทำงานในขั้นที่ 3
อย่างไรก็ตาม ในระยะท้ายของขั้นดังกล่าวได้ตรวจพบความผิดปกติในลักษณะของสิ่งรบกวน (Disturbance) ส่งผลให้อัตราการหมุนของจรวด (Roll Rate) เกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย และต่อมาพบว่าวิถีการบิน (Flight Path) เบี่ยงเบนออกจากแนวที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ISRO อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และจะรายงานผลความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วที่สุด
ในโอกาสนี้ GISTDA ขอเรียนยืนยันว่า ความขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการนำส่งจรวดถือเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในภารกิจด้านอวกาศ โดยทีมวิศวกรของ GISTDA อยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ ISRO เพื่อประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป