มีของโชว์ตลอด! ‘ผู้นำคิม’ ชมการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งสำหรับ ‘ขีปนาวุธข้ามทวีป’

ผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ เดินทางไปชมการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งที่จะใช้ในการขับเคลื่อนขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป (ICBM) ตามรายงานของสื่อโสมแดงวันนี้ (9 ก.ย.)
องค์การบริหารขีปนาวุธแห่งเกาหลีเหนือ “ได้ทำการทดสอบภาคพื้นดินเพื่อวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็ง โดยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิต เมื่อวันที่ 8 ก.ย.” สำนักข่าว KCNA ระบุในรายงานภาคภาษาอังกฤษซึ่งเผยแพร่วันนี้ (9)
“สหาย คิม จองอึน ที่เคารพได้ติดตามการทดสอบอันสำคัญนี้” KCNA ระบุ พร้อมเผยว่านี่คือการทดสอบภาคพื้นดิน “ครั้งที่ 9” ซึ่งถือเป็น “ครั้งสุดท้ายในกระบวนการพัฒนา”
สื่อเกาหลีเหนือยังอ้างถ้อยแถลงของผู้นำ คิม ซึ่งกล่าวว่า เครื่องยนต์จรวดรุ่นใหม่นี้ “สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการขยายและเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์” ของเกาหลีเหนือ
KCNA ได้เผยแพร่ชุดภาพที่ผู้นำ คิม ใช้กล้องส่องทางไกลยืนมองเปลวเพลิงที่พวยพุ่งออกมาจากจุดทดสอบ ขณะที่อีกภาพหนึ่งเป็นภาพของเปลวเพลิงสีแดงที่พุ่งออกมาในแนวระนาบ
การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากที่ผู้นำ คิม เดินทางกลับจากไปร่วมพิธีสวนสนามที่กรุงปักกิ่งเพื่อฉลองครบรอบ 80 ปีความพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ คิม ได้ปรากฏตัวเคียงข้างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย
เกาหลีเหนือทุ่มเทความพยายามมานานหลายปีในการทดสอบเครื่องยนต์จรวดเพื่อใช้กับขีปนาวุธพิสัยไกล ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินใหญ่สหรัฐอเมริกา
เปียงยางยังมีการพัฒนาเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งหลากหลายตัวที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย อำพราง และสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับขีปนาวุธแบบดั้งเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
รัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศย้ำหลายครั้งในปีนี้ว่า พวกเขาไม่มีแผนที่จะละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ และยังวิจารณ์ประธานาธิบดี อี แจมยอง แห่งเกาหลีใต้ว่าเป็นพวก “ตีสองหน้า” หลังจากที่ อี กล่าวสุนทรพจน์เรียกร้องไปสู่ “เส้นทางแห่งการปลดอาวุธนิวเคลียร์” บนคาบสมุทรเกาหลี
“เกาหลีเหนือจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจุดยืนของเราที่จะไม่ละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ อันถือเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ” รัฐบาลเปียงยางแถลงในเดือน ส.ค.
ที่มา: เอเอฟพี