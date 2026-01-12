บวท.กางแผนอัปเกรดระบบเทคโนโลยี ทุ่มงบกว่า 1.4 พันล้านบาทเพิ่มประสิทธิภาพรับเที่ยวบิน

บวท.กางแผนปี 68-70 ทุ่มกว่า 1.4 พันล้านบาท ลุยอัปเกรดระบบเทคโนโลยี พัฒนา Digital Tower ( หอบังคับการบินอัจฉริยะ) การติดตามภาคพื้น เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการจราจรทางอากาศ ครอบคลุมสนามบินใหญ่-เล็ก รองรับเที่ยวบินเพิ่ม
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ มีแผนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สนามบินภูมิภาคต่าง ๆ และจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา
โดยแผนลงทุนพัฒนาและอัปเกรดระบบเทคโนโลยีการให้บริการทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2568-2570 วงเงินลงทุนรวมประมาณ 1,400 ล้านบาท ได้แก่
1. ลงทุนะบบ Digital Tower (ระบบหอบังคับการบินอัจฉริยะ) ที่สนามบินขนาดใหญ่ และ Remote Tower ให้กับสนามบินขนาดเล็ก ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการจราจรทางอากาศ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถมองเห็นภาพที่สมจริงและครอบคลุมของพื้นที่สนามบิน แก้ปัญหาจุดอับสายตา ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระบบติดตามอากาศยานด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม เรียกว่าระบบ Satellite Base ADS-B จากปกติใช้งานอยู่เป็นระบบ Ground Base ADS-B ซึ่งจะเติมเต็มครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วประเทศ โดยรับสัญญาณจากดาวเทียม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถเห็นเป้าหมายภายในท่าอากาศยานได้ทุกจุดที่ บวท. รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการเช่าใช้สัญญาณดาวเทียมเป็นรายปี งบประมาณ ปีละ 50 ล้านบาท
3. ระบบ Multilateration (MLAT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการปรับปรุงระบบติดตามอากาศยานภาคพื้น ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมให้ครอบคลุม พื้นที่การขยายของท่าอากาศยานฯ และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันลงนามสัญญาแล้ว อยู่ในระหว่างการติดตั้ง จะแล้วเสร็จในปี 2569
4. ระบบ Surface Movement Radar (SMR) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการปรับปรุงระบบติดตามอากาศยานภาคพื้น ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว 1 สถานี เพิ่มเป็น 2 สถานี เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ลานจอดท่าอากาศยานฯ และให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วงเงินประมาณ 105 ล้านบาท
5. ระบบ Primary Surveillance Radar (PSR) และ Secondary Surveillance Radar (SSR) เรดาร์แบบ co-mouth ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นการติดตั้งระบบติดตามอากาศยานภาคอากาศ ทดแทนระบบ PSR เดิมที่ใช้มาเป็นเวลา 20 ปี วงเงินประมาณ 259 ล้านบาท( เริ่มปีงบประมาณ 2570)
6. ระบบ Multilateration (MLAT) ท่าอากาศยานเชียงใหม่และภูเก็ต วงเงินประมาณ 100 กว่าล้านบาทต่อแห่ง