ททท. เปิดตัวโครงการ “Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา” ชวนสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบ Pet-friendly ระดับพรีเมียม พร้อมจัดงาน ME & PAWS Fair ในบรรยากาศแสนเก๋และอบอุ่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกระดับการท่องเที่ยวร่วมกับสัตว์เลี้ยง (Pet-friendly Tourism) สู่ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม เปิดตัว โครงการ “Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา” ที่ผสานความสุข ความสะดวกสบาย และความคุ้มค่าเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมจับมือพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ เพจพาหมาเที่ยว, Pet Friendly Thailand, บัตรเครดิต KTC, InterContinental Hua Hin Resort, ARAK Animal Hospital และ Centara Life Cha Am Beach Resort Hua Hin ร่วมนำเสนอสิทธิประโยชน์และกิจกรรมที่ตอบโจทย์เหล่า Pet Parent ยุคใหม่
ปัจจุบัน การเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) กำลังเป็นเทรนด์ที่เติบโตทั่วโลก เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ได้มองเพียงการดูแลขั้นพื้นฐาน แต่ยังต้องการแบ่งปันช่วงเวลาและคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน จากการสำรวจของ ททท. พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงมีการใช้จ่ายต่อทริปสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณ 20% ขณะเดียวกัน ตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 75,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
ด้วยเล็งเห็นศักยภาพดังกล่าว ททท. จึงพัฒนาโครงการ Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่มีความหรูหรา ควบคู่กับดีล โปรโมชั่น และแพ็กเกจจากทั้งโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว คาเฟ่ ฯลฯ ที่ยินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยง เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความอบอุ่นจากการใช้เวลาร่วมกัน พร้อมสร้างสีสันใหม่ ๆ ให้การท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายอย่างภาคกลาง
นอกจากนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดประสบการณ์ ททท. ได้จัดงาน ME & PAWS Fair ในบรรยากาศ Paws in Bloom ชวนเหล่า Pet Parent และคุณหนูตูบ & เหมียวทุก ๆ บ้านมาเปิดโหมดชิลล์ เสพฟีลอาร์ตท่ามกลางสวนสวย ร่วมฟัง Talk Session: Fur Season Escape & Exclusive Privileges รับบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น สนุกกับกิจกรรม อาทิ Pawlympic, Splash Paradise, Cookie Decoration, Paint Canvas พร้อมด้วย Happy Tails Market ให้เลือกช้อปของกิน ของใช้ และของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างจุใจ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ Art Botanic Garden, InterContinental Hua Hin Resort อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวแบบ Pet-friendly เป็นหนึ่งในมิติสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2569 ของ ททท. ภายใต้แนวคิด Value is the New Volume และการทำงานแบบ Stay Focus กับกลุ่มตลาดศักยภาพสูง
“สำหรับภาคกลางถือเป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมทั้งด้านการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ททท. จึงมุ่งยกระดับพื้นที่จังหวัดในภาคกลาง อาทิ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และสระบุรี ให้เป็น Luxury Pet-friendly Destination ที่มีมาตรฐานสูงและมีความยั่งยืน รองรับกลุ่ม Pet Parent ที่มีกำลังซื้อสูงและมองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับพรีเมียม ความสะดวกสบายที่ครบครัน ตลอดจนบริการและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ด้านไลฟ์สไตล์ของตนเองกับสัตว์เลี้ยง”
“ทั้งนี้ โครงการ Fur Season Escape หนีเที่ยวทุกฤดูกับคุณหนูสี่ขา มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนระยะยาว (Extended Stay) เพิ่มอัตราการเข้าพักในพื้นที่ศักยภาพอย่างภาคกลาง พร้อมผลักดันเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตผ่านประสบการณ์หรูหราที่เข้าถึงได้ และเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง” นางสาววรรณภา กล่าว
คุณวริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามุ่งออกแบบสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตจริงของสมาชิก หนึ่งในนั้นคือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งมีพฤติกรรมใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการนี้ ผู้ถือบัตรเครดิต KTC จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ส่วนลดค่าห้องพักสูงสุด 30% ส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับสัตว์เลี้ยง หรือได้รับ Pet Amenities & Spa ในที่พักที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วภาคกลาง ตอกย้ำบทบาทของ KTC ในการเป็นพันธมิตรด้านไลฟ์สไตล์ ที่ช่วยให้การท่องเที่ยวแบบ Pet-friendly ระดับพรีเมียมเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพ”
สามารถติดตามรายละเอียดดีล โปรโมชั่น เส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook Fanpage: พาหมาเที่ยว และ Pet Friendly Thailand