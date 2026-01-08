กนอ.ยกระดับนิคมฯสู่มาตรฐานSDGs I.E. และ Eco-Efficiency ก้าวสู่เป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน-ความยั่งยืน

กนอ. ประกาศความสำเร็จโครงการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs I.E.) และโครงการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ประจำปีงบประมาณ 2568 เผยผลลัพธ์การดำเนินงานที่โดดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่สอดรับกับนโยบาย SDGs ของสหประชาชาติ
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2568 กนอ. ได้ดำเนินบทบาทเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนนิคมอุตสาหกรรมจากเกณฑ์เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco I.E.) เข้าสู่มาตรฐาน SDGs I.E. เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นการวัดผลที่จับต้องได้ใน 6 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การจัดการน้ำ (SDG 6), พลังงานสะอาด (SDG 7), การจ้างงานและเศรษฐกิจ (SDG 8), นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน (SDG 9), การผลิตที่รับผิดชอบ (SDG 12) และการรับมือสภาพภูมิอากาศ (SDG 13)
“กนอ. มุ่งมั่นที่จะทำให้นิคมอุตสาหกรรมไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่เพื่อการผลิต แต่ต้องเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ ซึ่งในปี 2568 นี้ เราเห็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านตัวชี้วัดสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีนิคมฯ 21 แห่งสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse/Recycle) ได้สูงถึง 11.29 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และนิคมอุตสาหกรรม 28 แห่ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีความพร้อมในการก้าวสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแท้จริง” นายสุเมธ กล่าว
สำหรับการสร้างมาตรฐานใหม่ “SDGs I.E.” กนอ. ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินที่ต่อยอดจากเดิม โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วนสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
1.เกณฑ์พื้นฐาน: มาตรฐานเบื้องต้นที่นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องบรรลุ
2.กลุ่มเป้าหมายหลัก (6 SDGs): เน้นการจัดการน้ำ พลังงาน เศรษฐกิจ นวัตกรรม การผลิตที่ยั่งยืน และการรับมือสภาพภูมิอากาศ
3.กลุ่มเป้าหมายรอง (9 SDGs): เพื่อขยายผลความยั่งยืนในมิติสังคมและระบบนิเวศอย่างครอบคลุม
นายสุเมธ กล่าวว่า เพื่อยกระดับการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สะท้อนการดำเนินงานที่ยั่งยืน กนอ. ได้ทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการทบทวนวิธีการประเมิน Eco-Efficiency ให้สอดคล้องกับภารกิจของ กนอ. ยิ่งขึ้น โดยเปรียบเทียบระหว่าง “คุณค่าการดำเนินงานของ กนอ. ซึ่งพิจารณาทั้งการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” และ “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านก๊าซเรือนกระจก (GHGs)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของ กนอ. ที่ส่งมอบการให้บริการคาร์บอนต่ำแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ผู้ประกอบสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีระดับโลก สามารถรับมือกับมาตรการทางการค้า เช่น CBAM และแรงกดดันจากคู่ค้าในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ทั้งนี้ กนอ. มีแผนขยายผลโครงการ SDGs I.E. อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2571-2575 โดยมุ่งหวังให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเข้าสู่มาตรฐาน SDGs I.E. อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2575 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับ ESG ต่อไป