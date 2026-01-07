CAAT เผยเอกชนเสนอเปิดพื้นที่ 500 ไร่เชื่อมสนามบินภูเก็ต ผุด MRO เจรจา AOT ช่วยลงทุน”อาคาร-หลุมจอด

CAAT เผย”เอกชนภูเก็ต”เสนอเปิดพื้นที่ 500 ไร่ ช่วยขยายสนามบินภูเก็ต พร้อมลงทุน MRO พร้อมผุดอาคารผู้โดยสาร-หลุมจอด พร้อมเจรจา AOT รูปแบบร่วมลงทุน หวังแก้ปัญหาแออัด และปลดล็อกข้อจำกัดกายภาพ
พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์อุตสาหกรรมการบิน ในปี 2569 ที่จะเพิ่มขึ้น ตามทิศทางการเติบโตด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสายการบินต่างๆ มีการเสนอขอเพิ่มเที่ยวบิน และการที่สายการบินสั่งเครื่องบินเพิ่ม ทั้งการบินไทย ที่จะมีเครื่องบินแอร์บัส A320 จำนวน 10 ลำ สายการบินไทยเวียตเจ็ททยอยรับมอบเครื่องบินมาแล้ว 8 ลำจากทั้งหมด 50 ลำ เป็นสัญญาณสำคัญ ขณะที่ความพร้อมของสนามบินหลักที่มีความแออัด ทั้ง สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่
โดยเฉพาะสนามบินภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดในทางกายภาพ เนื่องจากมีทางวิ่ง (Runway) เพียงเส้นเดียว ส่วนหลุมจอด เครื่องบินก็จำกัด หากเครื่องบินจอดเต็มพื้นที่แล้ว ก็ต้องบินวน เพื่อรอให้เครื่องบินในสนามบินบินขึ้นไปก่อน ซึ่งปัจจุบันสนามบินภูเก็ตมีหลุมจอดเครื่องบินอยู่ที่ 31 หลุมจอด
ผอ.กพท.กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ มีเอกชนเจ้าของที่ดินที่ติดกับสนามบินภูเก็ต อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบินภูเก็ตเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ มาหารือ โดยเสนอที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน (Maintenance, Repair, and Operations : MRO) และจะขอทำทางเชื่อมเข้าสู่พื้นที่สนามบินภูเก็ตด้วย โดยมีข้อเสนอว่า พร้อมจะลงทุนก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร (Terminal) พร้อมหลุมจอดเครื่องบินอีกประมาณ 50 หลุมจอด และแสดงความประสงค์จะเจรจากับ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (ทอท.หรือ AOT) เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกัน ซึ่งรูปแบบอาจจะเป็นการให้ ทอท.เช่าพื้นที่ดังกล่าวในการให้บริการผู้โดยสารและเครื่องบิน หรือเป็น PPP (เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ) ก็ได้ ทางผู้ประกอบการพร้อมจะระดมทุนหรือหานักลงทุนส่วนหนึ่งมาทำเอง เพราะเห็นศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่นี้
“เจ้าของที่ดินต้องการพัฒนพื้นที่เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน จึงอยากให้ AOT เข้ามาร่วมใช้ประโยชน์ เบื้องต้นทาง AOT รับทราบ เพราะพื้นที่สนามบินภูเก็ตในปัจจุบันขยายไม่ได้แล้ว ส่วนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่า ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ภูเก็ตมีมากกว่าสนามบินดอนเมืองเสียอีก ” ผอ.กพท.กล่าว
พล.อ.อ.มนัทกล่าวต่อว่า ตอนนี้เอกชนอยากได้ความชัดเจนจากทั้ง AOT และรัฐบาลว่า เห็นด้วยกับแนวทางที่นำเสนอหรือไม่ ส่วน กพท.มีหน้าที่อนุมัติ ซึ่งหากยังไม่ได้ข้อสรุปในการเชื่อมต่อกับสนามบินภูเก็ต เอกชนก็พร้อมดำเนินการศูนย์ซ่อมฯ
อย่างไรก็ตาม พล.อ.อ.มนัทกล่าวว่า ได้รายงานแนวทางดังกล่าวกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปแล้ว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสนามบินภูเก็ตแออัดและไม่มีพื้นที่ในการขยายขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ภายใน 2 ปี ส่วแผนการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตที่ 2 ที่จ.พังงา ยังเป็นแนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไป แต่ยังต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการมากกว่า