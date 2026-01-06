“Santa LALA’s Ride” ดันยอดใช้ลาลามูฟพุ่ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาลามูฟ แพลตฟอร์มให้บริการขนส่งด่วนและบริการรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ จัดแคมเปญส่งท้ายปี “Santa LALA’s Ride” ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ชวนผู้ใช้งานและพาร์ทเนอร์คนขับร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมสุดพิเศษพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่อบอุ่น ประทับใจ และเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มตลอดช่วงเทศกาล
จากข้อมูลการใช้บริการรับส่งผู้โดยสารของลาลามูฟ ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่า ความต้องการเดินทางด้วยบริการรับส่งผู้โดยสารทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2568 ยอดการใช้บริการ Lalamove Ride เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
ขณะที่ทั้งบริการรถมอเตอร์ไซค์ (เปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2568) และรถยนต์ ต่างมีอัตราการเติบโตสูงถึง 100% สะท้อนความต้องการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี
บริการ Lalamove Ride พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยพาร์ทเนอร์คนขับมืออาชีพ มาพร้อมราคาที่คุ้มค่าและโปร่งใสผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ครบจบในแอปเดียว ครอบคลุมประเภทรถที่หลากหลาย และระบบติดตามเส้นทางแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความอุ่นใจตลอดการเดินทาง ส่งผลให้บริการรับส่งผู้โดยสารของลาลามูฟ (Lalamove Ride) กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาสำคัญ
เพื่อตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ลาลามูฟจึงจัดแคมเปญส่งท้ายปี เพื่อยกระดับทุกการเดินทางในช่วงคริสต์มาสให้พิเศษยิ่งกว่าเดิม โดยผู้ใช้งานที่เรียกออเดอร์บริการรับส่งผู้โดยสารและกรอกโค้ด “LALAXMAS” มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ ชุดของขวัญลิมิเต็ดเอดิชันจาก HARNN และ Rolling Pin รวมถึงรางวัลใหญ่ iPhone 17 Pro (256 GB) สี Cosmic Orange สำหรับผู้ใช้งานที่มียอดการใช้บริการ Lalamove Ride สะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาแคมเปญ
นอกจากนี้ ลาลามูฟยังร่วมส่งต่อความสุขให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการมอบของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ โทรศัพท์มือถือ และเสื้อแจ็กเก็ตคอลเลกชันพิเศษต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส เพื่อแทนคำขอบคุณในความทุ่มเท และร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกัน
แคมเปญนี้สะท้อนบทบาทของลาลามูฟในฐานะคู่หูในช่วงเทศกาลแห่งความสุข (Festive Companion) ที่ไม่เพียงมอบบริการขนส่งสินค้าและบริการรับส่งผู้โดยสารที่รวดเร็ว สะดวก และคุ้มค่า แต่ยังร่วมสร้างความสุขผ่านกิจกรรมและของรางวัล เพื่อขอบคุณผู้ใช้งานและพาร์ทเนอร์คนขับทุกคนที่ให้ความไว้วางใจลาลามูฟเสมอมา ทั้งนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถใช้บริการขนส่งสินค้าของลาลามูฟในการส่งของขวัญให้คนพิเศษได้ตลอดช่วงเทศกาล ลาลามูฟขอเชิญชวนทุกคนร่วมเดินทาง ร่วมเฉลิมฉลอง และสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกันในเทศกาลปลายปีนี้