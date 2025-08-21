เคทีซีจับมือลาลามูฟปล่อ่ยสินเชื่อพี่เบิ้ม-ชูไม่ต้องมีคนค้ำ-ตั้งเป้า5พันคนในปีแรก

เคทีซีเดินหน้ากลยุทธ์ส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ จับมือ ‘ลาลามูฟ’ (Lalamove) เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระในเครือข่ายพาร์ทเนอร์คนขับ ลาลามูฟ เข้าถึงสินเชื่อ ‘เคทีซี พี่เบิ้ม รถแลกเงิน’ ด้วยเกณฑ์พิจารณาที่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานจริง ลดข้อจำกัดด้านเอกสารรายได้ เสริมสภาพคล่องแก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมอนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้บริหารสูงสุด สายงานสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี) กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างเคทีซีและลาลามูฟในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันแนวคิด ‘สินเชื่อที่เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรม’ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งแม้จะมีศักยภาพในการสร้างรายได้ แต่ยังขาดช่องทางในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เราจึงออกแบบเกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของพาร์ทเนอร์คนขับ ลาลามูฟ โดยใช้ข้อมูลการขับขี่จากแอปพลิเคชันลาลามูฟแทนเอกสารรายได้แบบเดิม เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่เชื่อถือได้ โดยตั้งเป้าหมายในระยะเริ่มต้นว่าจะมีพาร์ทเนอร์คนขับที่มีศักยภาพกว่า 5,000 รายเข้าร่วมโครงการภายในปีแรกของความร่วมมือ
นายเบน ลิน กรรมการผู้จัดการ ลาลามูฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ลาลามูฟมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเคทีซีในการขยายโอกาสทางการเงินให้กับพาร์ทเนอร์คนขับของเรา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจรากฐาน ความร่วมมือนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการพิจารณาสินเชื่อ สอดคล้องกับความตั้งใจของลาลามูฟที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับของเรา และสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์คนขับมีความมั่นคงทางการเงินมากยิ่งขึ้น”