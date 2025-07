เปิดฉากยิ่งใหญ่ "Pet Expo Championship 2025" ภายใต้แนวคิด "The Magical Land of Friendship ดินแดนเวทมนตร์แห่งมิตรภาพ"

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2568) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จัดพิธีเปิดงาน "Pet Expo Championship 2025" งานแสดงสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นทางการ ณ ฮอลล์ 6-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการในวงการสัตว์เลี้ยง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักสำหรับงาน "Pet Expo Championship 2025" ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "The Magical Land of Friendship ดินแดนเวทมนตร์แห่งมิตรภาพ" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2568 ภายในงานพร้อมนำเสนอสินค้า บริการ และนวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 200 บริษัท รวมกว่า 500 บูธ รวมไปถึงการประกวด และเกมการแข่งขันของสัตว์เลี้ยงอย่างเต็มอิ่มตลอดการจัดงานทั้ง 4 วันนายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวในพิธีเปิดงาน Pet Expo Championship 2025 ว่า การจัดงานในปีนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยตลาดสัตว์เลี้ยงประเทศไทยในปัจจุบันที่มีมูลค่าผลประกอบการรวมกว่า 258,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อนหน้า สะท้อนปรากฏการณ์ Pet Humanization ที่คนรุ่นใหม่มองสัตว์เลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและพร้อมลงทุนเพื่อการดูแลอย่างดีที่สุดสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเปิดงาน คือโซน Exotic Pet Land ที่นำเสนอสัตว์หายากจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีโซน Rabbit Cavy & Hamster อาทิ กระต่าย New Zealand White ที่มีสีขาวราวกับหิมะ ตาสีชมพูทับทิมสดใส รวมถึงกระต่ายสายพันธุ์ต่างๆ หนูเควี หนูแฮมเตอร์ และชินชิลลา ให้ชมความน่ารักกันจุใจ โซน Pet Village กับการจัดแสดงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ นกแก้วซันคอนัว มาร์เบิลฟ็อกซ์ คาปิบาร่า Open zoo, Call Duck, Pygmy Goat, Pot Bellied Pig, Angola Goat, ฝูงลูกแกะลูกแพะ และ Holstein Friesian Cow รวมถึงไฮไลท์พิเศษสุดกับการเปิดตัวโซน Mini Aquarium โซนใหม่ของงาน ที่จะทำให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปเหล่าพันธุ์ไม้น้ำ และปลานานาพันธุ์ ซึ่งเป็นการจัดแสดงครั้งแรกภายในงานด้วยส่วนกิจกรรมในวันแรกของงานเริ่มต้นด้วยการแข่งขันกีฬาสัตว์เลี้ยงที่หลากหลาย ทั้งการแข่งขันกีฬาวิ่งข้ามรั้ว, My Dog Anywhere, Dog High Jump และ Zig Zag Running และเกมสนุกอีกมากมาย สำหรับคนรักแมวมีการแข่งขัน เหมียวหม่ำๆ by Pet Expo, เหมียวนักตบ และกีฬาสาธิต Cat Agility ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผู้ชมได้เห็นความน่ารักและความฉลาดของเหมียวในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และอีกกิจกรรมพิเศษที่ห้ามพลาดคือการประกวดแมวสายพันธุ์แท้และพันธุ์ผสมในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม แบ่งเป็นหลายรุ่นตามช่วงอายุ พร้อมการประลองฝีมือของนักตัดแต่งขนระดับมืออาชีพในการแข่งขัน The Star Search Groomer 2025 และ การประกวด Other Python & Boa 2025 ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกับเซเลบริตี้ชื่อดังมากมาย อาทิ Me-O Gold x Billkin, Thonglorpet x Benz Atthanin 4B Family, VetSynova x Golf Kunavut, Regalos x Nanon Korapat, Dr.Choice x Boun Prem Giant Piccolo, Felina Canino & VIF x Gulf The Family และ Ostech Code Love…Close Friend x Apo ซองนี้เพื่อเหมียว ที่จะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์และมอบความสุขให้กับแฟนๆ อย่างใกล้ชิดสำหรับสายช็อปงานครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยบูธจำหน่ายสินค้าและบริการ สำหรับสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูง จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 200 บริษัท รวมกว่า 500 บูธ ตั้งแต่อาหารและขนมขบเคี้ยวเกรดพรีเมียม อุปกรณ์ฝึกสัตว์ เวชภัณฑ์อาหารเสริม ของเล่นพัฒนาสติปัญญา เสื้อผ้าเครื่องประดับ และบริการจากโรงพยาบาลสัตว์ที่นำนวัตกรรมทันสมัยมาให้บริการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่ไม่ควรพลาดนายสุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า Pet Expo Championship 2025 ไม่ใช่เพียงงานแฟร์สินค้า แต่คือพื้นที่แห่งเวทมนตร์และมิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยง เราต้องการสร้างชุมชนคนรักสัตว์เลี้ยงที่เข้มแข็ง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และแหล่งรวมนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการดูแลเพื่อนสี่ขาอย่างดีที่สุด โดยคาดว่าตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณ 7 หมื่นคน เกิดเงินสะพัดภายในงานไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Pet Expo Championship 2025 สามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเวลา 09.30 น.) ณ ฮอลล์ 6-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเราได้เตรียมพื้นที่จอดรถในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่รองรับได้กว่า 3,000 คัน และสถานที่ที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ลานจอดรถ MRT คลองเตย, อาคาร FYI, อาคาร Thai Bev Quarter และอาคาร The Park พร้อมกันนี้ยังมีส่วนลดสำหรับการเดินทางร่วมกับ Line Man และบริการขนส่งของจาก KEX และ LALAMOVE เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.petexpothailand.net เฟซบุ๊ก Petexpoclub ช่องทาง X (ทวิตเตอร์) @PetexpoclubTH1 หรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวของงานและโปรโมชั่นเด็ดๆ ก่อนใครได้ที่ @petexpoclub