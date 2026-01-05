AOT ต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานฯ พร้อมหนุนความสำเร็จภายใต้โครงการ”1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ”

AOT ต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย สร้างผลงานกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และเข้าแสดงความขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนความสำเร็จของนักกีฬาไทยภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ
วันที่ 5 มกราคม 2569 นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. และนายกฤช ภาคากิจ เลขานุการบริษัท AOT ให้การต้อนรับ พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณต่อ AOT ที่ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ
ทั้งนี้ AOT ให้การสนับสนุนงบประมาณกับทางสมาคมฯ มาตั้งแต่ปี 2567 เพื่อนำไปพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ ตลอดจนสามารถสร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมา ด้วยผลงานรวมทั้งสิ้น 10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ถือเป็นความสำเร็จให้แก่ประเทศไทย
AOT ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการออกกำลังกายและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ผ่านการสนับสนุนด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ปลูกฝังค่านิยมที่ดี และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ อันสอดคล้องกับบทบาทของ AOT ในการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน