“รมต.อรรถกร” ลุยเช็คฟิตทัพซีเกมส์-อาเซียนพาราเกมส์ มั่นใจสระว่ายน้ำเสร็จทัน จัดแข่งมาตรฐานสากล

อรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เช็คฟิตทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ และ อาเซียนพาราเกมส์ พร้อมสำรวจความคืบหน้าการปรับปรุงสระว่ายน้ำ กกท. หัวหมาก ยืนยันเสร็จก่อนกำหนด จัดการแข่งขันซีเกมส์ได้มาตรฐานสากล
ความเคลื่อนไหว การเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา และมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา
ล่าสุด นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้ง 2 รายการ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร และ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ได้ติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬายูโดทีมชาติไทย ที่สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย, นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทย ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท., นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และ สำรวจการปรับปรุงสนามแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ที่สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย, การปรับปรุงสนามแข่งขันว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำ กกท. และ การปรับปรุงสนามแข่งขันจักรยาน ที่สนามเวลโลโดรม สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้ง ติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาบอคเซีย ที่ศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซีย ด้วย
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กล่าวว่า ตนได้เดินทางมาพบกับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ เป็นครั้งแรก หลังเข้ารับตำแหน่ง นักกีฬาทุกคนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี และมีกำลังใจดีเยี่ยม พร้อมสำหรับการแข่งขันทั้ง 2 มหกรรม จากนี้จะทยอยเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาให้มากที่สุด และในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยินดีให้การสนับสนุนการกีฬาอย่างเต็มที่ เพราะกีฬาสามารถสร้างโอกาสและสร้างรายได้ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
“สำหรับเรื่องการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ภายในกกท. หัวหมาก ผมได้ติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองแล้ว ไม่มีความกังวลใจใด ๆ และมั่นใจว่าสระว่ายน้ำจะเสร็จก่อนกำหนด และจะจัดการแข่งขันซีเกมส์ ได้ตามมาตรฐานสากล” นายอรรถกร กล่าว