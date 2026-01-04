ประชาชนกลับกทม.!ระบบรางแน่น 3 ม.ค.69 ยอดเฉียด 1 ล้านคน รถไฟจัดเสริม 10 ขบวน รองรับ

กรมราง เผย ยอดเดินทางระบบราง 3 ม.ค. 69 เฉียดล้านคน-เที่ยว ประชาชนแห่กลับเข้ากทม.ต่อเนื่องรถไฟระหว่างเมืองเกือบ 1 แสนคน ส่วน วันนี้ (4 ม.ค.) เสริมรถไฟ 10 ขบวน พร้อมระดมเจ้าหน้าที่ส่งต่อกลับถึงบ้านปลอดภัย
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางด้วยระบบราง ประจำวันที่ 3 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่เก้าของแผนอำนวยความสะดวกฯ เทศกาลปีใหม่ 2569 ของกระทรวงคมนาคม และเป็นวันหยุดต่อเนื่องวันที่สี่ พบว่าประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนากันอย่างหนาแน่น เพื่อเตรียมตัวเริ่มงานในสัปดาห์หน้า ส่งผลให้มีปริมาณการเดินทางรวมทั้งสิ้น 984,609 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 10.26) โดยมีผู้ใช้บริการรถไฟขาเข้ากรุงเทพ 54,214 คน-เที่ยวสูงสุดในช่วง 9 วันที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระบบรถไฟระหว่างเมือง (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 99,045 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า 54,214 คน-เที่ยว และขาออก 44,831 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 2.99) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 41,649 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 57,396 คน-เที่ยว โดยมีการจัดขบวนรถให้บริการรวม 212 เที่ยว (รวมเสริม 6 เที่ยว) สำหรับเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด ได้แก่ สายใต้ (33,510 คน-เที่ยว) รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (27,615 คน-เที่ยว) และสายเหนือ (18,049 คน-เที่ยว) ตามลำดับ
สำหรับข้อมูลแต่ละสาย มีรายละเอียด ดังนี้
- สายใต้ 33,510 คน-เที่ยว (ขาเข้า 17,638 คน-เที่ยว / ขาออก 15,872 คน-เที่ยว) 63 ขบวน
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ 27,615 คน-เที่ยว (ขาเข้า 16,573 คน-เที่ยว / ขาออก 11,042 คน-เที่ยว) 50 ขบวน
- สายเหนือ 18,049 คน-เที่ยว (ขาเข้า 9,808 คน-เที่ยว / ขาออก 8,241 คน-เที่ยว) 33 ขบวน
- สายตะวันออก 10,903 คน-เที่ยว (ขาเข้า 6,056 คน-เที่ยว / ขาออก 4,847 คน-เที่ยว) 24 ขบวน
- สายมหาชัยและสายแม่กลองรวม 8,968 คน-เที่ยว (ขาเข้า 4,139 คน-เที่ยว / ขาออก 4,829 คน-เที่ยว) รวม 42 ขบวน
ระบบรถไฟฟ้า มีผู้ใช้บริการรวม 885,564 คน-เที่ยว (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 11) โดยยังคงมีการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงประชาชนบางส่วนเริ่มกลับมาใช้บริการ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่มีผู้ใช้บริการสูงกว่าประมาณการถึงร้อยละ 5.24 ข้อมูลผู้ใช้บริการมีรายละเอียด ดังนี้
- สายสีเขียว 448,685 คน-เที่ยว ให้บริการรวม 1,088 เที่ยว (สายสุขุมวิท 750 เที่ยว และสายสีลม 338 เที่ยว)
- สายสีน้ำเงิน 266,540 คน-เที่ยว ให้บริการ 355 เที่ยว
- ARL 49,205 คน-เที่ยว ให้บริการ 174 เที่ยว
- สายสีม่วง 31,189 คน-เที่ยว ให้บริการ 232 เที่ยว
- สายสีชมพู 30,989 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.24 ให้บริการ 432 เที่ยว (รวมส่วนต่อขยาย 216 เที่ยว ผู้ใช้บริการจำนวน 980 คน-เที่ยว)
- สายสีเหลือง 28,611 คน-เที่ยว ให้บริการ 216 เที่ยว
- สายสีแดง 22,586 คน-เที่ยว ให้บริการ 294 เที่ยว (แบ่งเป็น เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์–รังสิต 178 เที่ยว และ ตลิ่งชัน 116 เที่ยว)
- สายสีทอง 7,759 คน-เที่ยว ให้บริการ 217 เที่ยว
โดย รฟท. สามารถเดินรถได้ตามเป้าหมายไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และระบบรถไฟฟ้าไม่มีเหตุขัดข้องแต่อย่างใด
สำหรับวันนี้ (4 ม.ค. 69) ซึ่งเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาล คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ อย่างหนาแน่นที่สุด รฟท. จึงได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารเพิ่มเติมอีก 10 ขบวน เพื่อรองรับผู้โดยสารไม่ให้ตกค้าง ครอบคลุมเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ดังนี้
- สายเหนือ 3 ขบวน เที่ยวไป ได้แก่ ขบวน 961 (กรุงเทพอภิวัฒน์ - ศิลาอาสน์) ออกเวลา 09.00 น. เที่ยวกลับ ได้แก่ ขบวน 6 (เชียงใหม่ - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 19.35 น. และขบวน 962 (ศิลาอาสน์ – กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 19.50 น.
- สายตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ขบวน เที่ยวไป ได้แก่ ขบวน 973 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครราชสีมา) ออกเวลา 09.20 น. ขบวน 933 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุบลราชธานี) ออกเวลา 09.40 น. และขบวน 935 (กรุงเทพอภิวัฒน์ – อุดรธานี) 11.15 น. เที่ยวกลับ ได้แก่ ขบวน 974 (นครราชสีมา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 15.00 น. ขบวน 934 (อุบลราชธานี - กรุงเทพอภิวัฒน์ ) ออกเวลา 20.00 น. และขบวน 936 (อุดรธานี - กรุงเทพอภิวัฒน์) 21.45 น.
-สายใต้ 1 ขบวน คือ ขบวน 984 (ยะลา - กรุงเทพอภิวัฒน์) ออกเวลา 15.35 น.
กรมการขนส่งทางราง คาดการณ์ว่าในช่วงเย็นวันนี้และช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ จะมีปริมาณผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งและสถานีรถไฟต่าง ๆ เพื่อเดินทางกลับที่พักอาศัยเป็นจำนวนมากขึ้น จึงได้กำชับให้ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกรายเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และขบวนรถให้เพียงพอ ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว และขอชื่นชมการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่สามารถรักษามาตรการความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการไม่มีอุบัติเหตุทางรถไฟเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรักษามาตรฐานนี้ต่อไป เพื่อส่งพี่น้องประชาชนกลับสู่จุดหมายอย่างมีความสุขและปลอดภัยตลอดปีใหม่ 2569