สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คึกคัก ปชช.ยังเดินทางกลับจากเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่อง รฟท.จัดรถเมล์-แท็กซี่ เชื่อมต่อสะดวก

รฟท.เผยช่วงเช้า 4 ม.ค. 69 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีประชาชนเดินกลับกทม.ต่อเนื่อง ทั้งรถทางไกลและรถชานเมือง เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสีแดงและ สีน้ำเงิน ขสมก. แท็กซี่ สะดวก ส่วนตัวเลขวันที่ 3 ม.ค.มีผู้โดยสารรถไฟรวมทั่วประเทศเกือบ 1 แสนคน เน้นความปลอดภัย มั่นใจผู้โดยสารเดินทางราบรื่น
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า วันนี้ (4 มกราคม 2569) ในช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ทั้งขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง โดยการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมจัดบุคลากรในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอย่างกำลัง พร้อมปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตามนโยบาย “H.N.Y 2569 – Happiness of All, Network of Care, Year of Safety” ของกระทรวงคมนาคม
สำหรับภาพรวมการโดยสารที่เดินทาง เมื่อวานนี้ (3 มกราคม 2569) การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 3 ขบวน และเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีเดินประจำ ซึ่งภาพรวมการเดินทางด้วยรถไฟของประชาชนและนักท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 99,045 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 44,831 คน ผู้โดยสารขาเข้า 54,214 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 33,510 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 27,615 คน สายเหนือ 18,049 คน สายตะวันออก 10,903 คน สายมหาชัย 7,119 คน และสายแม่กลอง 1,849 คน
ในส่วนของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟ และรถโดยสารของ บขส. (ไม่รวมรถร่วมบริการและรถตู้โดยสาร) ซึ่งจอดส่งผู้โดยสารขาเข้าบริเวณประตู 3 ของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก อาทิ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าชานเมือง และรถโดยสารประจำทาง โดยมีจุดเชื่อมต่อบริเวณประตู 4 ประตู 5 และประตู 10 ขณะที่จุดให้บริการรถแท็กซี่ อยู่บริเวณประตู 7 และประตู 8 ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด อาทิ ตรวจสอบสัมภาระให้ครบถ้วนก่อนขึ้นและลงจากขบวนรถ ไม่รับหรือฝากสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้า งดการดื่มสุราในเขตสถานีและบนขบวนรถ และหากพบเห็นบุคคลหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถหรือเจ้าหน้าที่สถานีทันที