“อธิบดีกรมขนส่ง”ลงตรวจ”หมอชิต 2 คุมเข้ม”แท็กซี่ สามล้อ วินจยย.”ห้ามเก็บค่าโดยสารเกินกำหนด

“อธิบดี ขบ.” ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ตรวจบริการขากลับ คุมเข้ม!!! รถแท็กซี่ รถสามล้อ จยย.สาธารณะ ห้ามเอาเปรียบผู้โดยสาร ห้ามเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แสดงป้ายชื่อวิน ราคาให้ชัดเจน จุดตรวจ Checking Point และ GPS คุมรถโดยสารทั่วประเทศเข้มข้น ห้ามขับเร็วสภาพรถต้องสมบูรณ์
วันนี้ (4 มกราคม 2569) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมด้วยนายปิยะ โยมา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นางคนางค์นงค์ หนูสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร นายกิจจา สมสุข ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก และนายอดิเรก แตงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ลงพื้นที่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองตรวจการขนส่งทางบก คุมเข้มรถสาธารณะ รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ห้ามเอาเปรียบผู้โดยสารและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กำชับห้ามเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร ทั้งภายในและภายนอกสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ประสานสหกรณ์แท็กซี่ ให้จัดเตรียมรถแท็กซี่รอรับให้บริการประชาชนในวันและเวลาดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยมีผู้ตรวจการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดที่มีประชาชนเรียกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก พร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่สายด่วน 1584 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการรถ สาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขบ.ได้กำชับให้ ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทุกมาตรกาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยรเพื่อ “รับคนกลับจากบ้าน” ช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเฉพาะคุมเข้ม รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ห้ามเอาเปรียบผู้โดยสารและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาทิ รถโดยสารสาธารณะต้องจดทะเบียนอย่างถูกต้อง (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีประจำปี มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ไม่สิ้นอายุ) ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถแท็กซี่ เมื่อรับผู้โดยสารต้องกดมิเตอร์ทุกครั้งและไม่เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ข้อมูลคนขับรถ บัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนรถ จะต้องถูกต้องตรงกัน รถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) ต้องแต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด สวมเสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (บัตรเหลือง) หมายเลขเสื้อวินที่ถูกต้องตรงกัน การเก็บอัตราค่าโดยสารต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องติดตั้งป้ายชื่อวินและป้ายแสดงราคาค่าโดยสารให้ประชาชนรับทราบและมองเห็นอย่างชัดเจนในบริเวณที่ตั้ง โดยในการให้บริการห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร ต้องส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกัน
หากรถสาธารณะที่ทำผิดกฎหมาย จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยนำมาตรการตัดคะแนนใบอนุญาตขับรถมาบังคับใช้ ซึ่งมีโทษถึงขั้นพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ กรณีประชาชนประสบปัญหาหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถสาธารณะสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, dlt_1584complain@hotmail.com , Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”, Line: @1584dlt และแอปพลิเคชัน DLT GPS เป็นต้น
@ 3 ม.ค.69 ตรวจพบรถโดยสารสภาพบกพร่อง 10 คัน
ขณะที่มีมาตรการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถจำนวน 176 แห่ง จุด Checking Point 28 แห่ง และจุด Rest Area 15 แห่ง รวมทั้งสิ้น 219 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 2568 – 5 ม.ค. 2569 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของผู้ขับรถก่อนออกเดินทาง ตามแบบ Checklist ซึ่งผลการดำเนินการตรวจความพร้อม ในวันที่ 3 มกราคม 2569 ตรวจรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 17,554 คัน พบรถบกพร่อง 10 คัน ดำเนินการออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 10 คัน ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถจำนวน 17,554 ราย ไม่พบพนักงานขับรถบกพร่อง
@ระบบ GPS ตรวจพบใช้ความเร็วเกินกำหนดทุกวัน
ส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS จำนวน 48,319 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด จำนวน 227 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ จำนวน 2,075 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด 14 คัน กรมการขนส่งทางบกจะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จำนวน 54 เรื่อง โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง/ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้อง, ขับรถประมาท/น่าหวาดเสียว และไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง