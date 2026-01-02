OR ยันไม่ล้ม “บัดเจ็ท โฮเทล” ชงบอร์ดฯอนุมัติในไตรมาส 1/69

ORเลื่อนชงบอร์ดฯอนุมัติลงทุนธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดในปั๊มน้ำมันออกไปเป็นไตรมาส1/2569 เหตุมีรายละเอียดมากค้องพิจารณารอบคอบ เบื้องต้นลงทุนโดยบริษัทร่วมทุนก่อนขายเป็นแฟรนไชส์ให้ดีลเลอร์ที่สนใจ
แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)หรือ ORเปิดเผยความคืบหน้าการทำธุรกิจโรงแรมราคาประหยัด หรือ บัดเจ็ทโฮเทล (Budget Hotel) ว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯช่วงไตรมาส1 ของปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนธุรกิจโรงแรมราคาประหยัดภายในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ซึ่งล่าช้าไปจากแผนงานเดิมที่คาดว่าจะเสนอบอร์ดฯอนุมัติในเดือนธันวาคม 2568
“ โครงการบัดเจ็ทโฮเทล ยังไม่ล้ม เพียงแต่เลื่อนการเสนอบอร์ดฯอนุมัติไปเป็นไตรมาส1/2569 เนื่องจากมีรายละเอียดมาก ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน โดยพาร์ทเนอร์เองก็ต้องเสนอบอร์ดฯอนุมัติด้วยเช่นกัน”
เบื้องต้นการก่อสร้างโรงแรมราคาประหยัดในสถานีบริการน้ำมัน จะดำเนินการลงทุนผ่านบริษัทร่วมทุนระหว่างOR กับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ทำโรงแรมอยู่แล้ว หรือเชนโรงแรม เพื่อลงทุนก่อสร้างโรงแรม รองรับนักเดินทางและคนทำงานที่ต้องการที่พักระหว่างการท่องเที่ยวหรือเดินทางไกล โดยมีจุดเด่นด้านทำเล มีที่จอดรถกว้างขวาง มีร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟอเมซอน, ร้านซักผ้าโอตาริ เป็นต้น
สำหรับขนาดโรงแรมและจำนวนห้องอยู่กับทำเลที่ตั้งซึ่งต้องมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2569 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปี2570 หากโครงการไปได้ด้วยดี ORจะเปิดให้ดีลเลอร์ซื้อแฟรนไชส์ลงทุนต่อไป
การลงทุนโครงการบัดเจ็ทโฮเทล เป็นธุรกิจที่ ORให้ความสนใจจะลงทุนมานานหลายปีแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถได้ข้อสรุปเชนโรงแรมที่จะร่วมทุนด้วย และตลาดไม่เอื้ออำนวย จนล่าสุดได้นำโครงการนี้มาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง