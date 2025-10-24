SPREMEทุ่ม 1.3 พันล.ลุยโครงการเช่าอุปกรณ์ไอทีภาครัฐ - เพิ่มกรอบลงทุน

สุพรีม ดิสทิบิวชั่น เดินหน้ารุกตลาดบริการ IT Solution ภาครัฐ หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 1,300 ล้านบาท สำหรับโครงการที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พร้อมเปิดกรอบวงเงินลงทุนเพิ่มอีก 3,200 ล้านบาท สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (TOR) ฟากซีอีโอ"ภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล"ประเมินตลาดเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีภาครัฐเติบโตต่อเนื่อง สร้างรายได้ประจำ และผลตอบแทนยั่งยืน
นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) (SPREME) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนใน สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 1,300 ล้านบาท สำหรับโครงการที่มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินลงทุนอีกไม่เกิน 3,200 ล้านบาท สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (TOR)
ทั้งนี้ จากการคำนวณขนาดรายการตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 พบว่าการลงทุนดังกล่าวมี ขนาดรายการสูงสุดถึง 366.11% ของมูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือ “การเข้าจดทะเบียนโดยอ้อม” (Backdoor Listing) ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ โครงการให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ขยายธุรกิจในกลุ่ม IT Solution Service โดยมุ่งเน้นให้บริการเช่าอุปกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเทคโนโลยีทันสมัยโดยไม่ต้องลงทุนเอง ซึ่งเป็นตลาดที่มีความมั่นคงสูงและเติบโตต่อเนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐ
นอกจากนี้ บริษัทฯยังวางแผนให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การติดตั้ง การบำรุงรักษา และบริการหลังการขายตลอดระยะเวลาเช่า 5 ปี พร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดทั้งรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อรักษาคุณภาพและผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
"ด้วยฐานลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีงบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสินทรัพย์ เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้กับบริษัทฯ และเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างรายได้โดยรวมในระยะยาว"นายภานุวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการประมูลในแต่ละโครงการ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ