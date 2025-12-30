มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน สนับสนุนหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล (ที่ 3 จากขวา) รองประธานมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุน เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ อาคารวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย