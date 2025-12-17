วรรณี ลีลาเวชบุตร รับพระราชทานรางวัล ผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2568

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย พระราชทานรางวัลผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2568 แก่ นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด จากการประกวด “โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2568” ครั้งที่ 18 จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี โดยคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม พร้อมส่งเสริมผู้สูงวัยที่มีโรคและไม่มีโรคประจำตัว หันมาใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ณ พลับพลาพิธี ห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี กรุงเทพฯ