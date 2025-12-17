สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ โปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทานตำรวจบาดเจ็บจากการปะทะ

อุบลราชธานี-พระราชทานกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ โปรดเกล้าฯ มอบถุงพระราชทาน ตำรวจตระเวนชายแดนบาดเจ็บที่จังหวัดอุบลราช
วันนี้(17 ธ.ค.)เวลา 15.00 น. ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโท รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เชิญแจกันดอกไม้ ถุงพระราชทาน และสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 18 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จากสถานการณ์การสู้รบและการปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังพล พร้อมสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ แก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุกนาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ อดทน และทุ่มเทในการพิทักษ์รักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ