กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

วันที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 07.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคล ท่านหญิง ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น โดยเสด็จด้วย เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศ รวม 8 รูป ซึ่งสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ตั้งแต่ค่ำวานนี้
ทั้งนี้ พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวง โดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม 4 รูป แต่มิได้ตัดสิทธิ์ พระสงฆ์รูปอื่น ๆ ในการฝึกฝน สวดทำนองสวดของพระพิธีธรรม เพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิม และเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอาราม มิให้สูญหาย