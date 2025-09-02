แมคโดนัลด์ ส่งพลังใจให้ผู้ป่วยเด็ก

แมคโดนัลด์ ชวนสร้างสังคมแห่งการให้ในเดือนจิตอาสา
ส่งพลังใจให้ผู้ป่วยเด็กกับแคมเปญ ‘McHappy Day’
ร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
แมคโดนัลด์ ชวนสร้างสังคมแห่งการให้ในเดือนจิตอาสา (Community Month) พร้อมส่งพลังใจให้น้องๆ ผู้ป่วยเด็กและครอบครัว กับแคมเปญ ‘McHappy Day’ เพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ด้วยถุงเท้า ‘Peek-A-Boo Socks’ รุ่นลิมิเต็ดที่ไม่เหมือนใคร ในลายคาแรกเตอร์สุดฮิต Grimace และ Hamburglar ราคาเพียงคู่ละ 199 บาทเท่านั้น! อยากจะเลือกใส่เป็นคู่คิ้วท์ๆ หรือ จะลอง Mix & Match เก๋ๆ ในสไตล์ที่เป็นคุณ ก็สนุกไม่แพ้กัน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้ได้อยู่ใกล้กัน
มาสะสมความคิ้วท์กับ ‘Peek-A-Boo Socks’ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2568 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขา ที่ร่วมรายการ และ บริการแมคไดร์ฟ ทรู