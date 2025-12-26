วิทยุการบิน ลดค่าบริการ 30%ให้สายการบินจัด”Extra Flight”ลดค่าตั๋วให้ผู้โดยสารช่วงปีใหม่

วิทยุการบินฯ ลดค่าบริการการเดินอากาศให้สายการบิน 30% เป็นของขวัญปีใหม่ 2569 สำหรับเที่ยวบิน Extra Flight ที่มีส่วนลดค่าตั๋วให้ผู้โดยสารช่วง 26 ธ.ค.68 ถึง 4 ม.ค. 69 คาดมีเที่ยวบินรวม 30,420 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3% พร้อมมาตรการอำนวยความสะดวก-ปลอดภัยทุกมิติ
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ได้หารือแนวทางเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยสูงสุด ทั้งระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ
สำหรับวิทยุการบินฯ ได้ลดค่าบริการการเดินอากาศ 30% ให้สายการบิน สำหรับเที่ยวบินเพิ่มเติมช่วงเทศกาล (Extra Flight) และเที่ยวบินที่มีการให้ส่วนลดค่าโดยสาร (Discount of ceiling fare flight) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง 4 มกราคม 2569
การดำเนินการของวิทยุการบินฯ ถือเป็นการสนับสนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในช่วงปีใหม่ (วันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569) คาดการณ์ว่าจะมีเที่ยวบิน รวม 30,420 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 2,760 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปี 2567
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อมและเตรียมมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น บริหารจราจรทางอากาศปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และลดความล่าช้า รวมถึงบริหารอัตรากำลังในส่วนของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศและวิศวกร ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการขยายเวลาการให้บริการของสนามบิน อํานวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารด้านการบิน อีกทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉินอย่างเหมาะสม