JCR จัดอันดับความน่าเชื่อถือ EGCO ระดับ “A” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” เท่าประเทศไทย

EGCO ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก JCR ระดับ “A” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” สะท้อนศักยภาพธุรกิจและการเงินแข็งแกร่ง
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Japan Credit Rating Agency (JCR) บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อยู่ในระดับ “A” และแนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” (Stable) ซึ่งเป็นระดับที่เทียบเท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย สะท้อนความเชื่อมั่นต่อบริษัทในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องระดับสากลที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุน จากปัจจัยสนับสนุนที่มีพอร์ตโฟลิโอธุรกิจไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
JCR พิจารณาว่าอันดับความน่าเชื่อถือของ EGCO อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของทั้งกลุ่มบริษัท เนื่องจาก EGCO มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการกำหนดกลยุทธ์และการจัดหาเงินทุนของกลุ่มบริษัท ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของกลุ่มบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในตลาดไฟฟ้าของประเทศไทย และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพ จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นอกจากนี้ JCR ยังคาดหมายว่าบริษัทจะขยายการลงทุนทั้งโครงการในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งจะสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรที่มั่นคงในอนาคต
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก JCR บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้บริษัทในระดับสากล และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทมีการกระจายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศ และอีก 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีเสถียรภาพทางการเงินจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้รับซื้อไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ JCR ได้รับการรับรองจากสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (Financial Services Agency – FSA) และเป็นหนึ่งในสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดการเงินทั่วโลก โดยมีส่วนแบ่งการจัดอันดับผู้ออกตราสารในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 60% อีกทั้งยังเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตจากญี่ปุ่นเพียงรายเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร ทำให้การจัดอันดับเครดิตของ JCR เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล
ปัจจุบัน (ณ 26 ธันวาคม 2568) EGCO Group มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 6,836 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,538 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 22% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ EGCO Group ยังมีธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค และธุรกิจ Customer Solution และ Startup เช่น บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) ให้บริการงานเดินเครื่อง บำรุงรักษา และวิศวกรรม “CDI Group” บริษัทโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในอินโดนีเซีย “TPN” ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Innopower” บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง (ERIE) เป็นต้น