TCMA หนุนกรมบัญชีกลาง ใช้พลังจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ หนุนเป้าหมาย NDC 3.0

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังก้าวจากบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม สู่ “กลไกเศรษฐกิจ” สำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ผ่านการใช้การใช้จ่ายภาครัฐสร้างอุปสงค์ให้สินค้าและบริการคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะในภาคก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งด้านการลงทุน การจ้างงาน
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกำกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เดินหน้าผลักดันนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Public Procurement: GPP) อย่างต่อเนื่อง ควบคู่การพัฒนาระบบ e-GP ให้รองรับการจัดซื้อสินค้าและบริการสีเขียวอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ
ภาคอุตสาหกรรมเอง ก็ขยับรับนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบาย GPP และระบบ e-GP ผ่านการทำงานร่วมกับผู้ผลิตทุกรายในประเทศ เพื่อยกระดับการผลิตและส่งเสริมการใช้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว
การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับ Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap และเชื่อมโยงกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านโครงการ Decarbonization of Cement and Concrete Sectors in Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Environment and Climate Change Canada (ECCC) และบริหารโครงการโดย UNIDO เพื่อเร่งการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตไทยอย่างเป็นระบบ
ขณะเดียวกัน TCMA ยังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และการพัฒนาปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำชนิดใหม่ เช่น Limestone Calcined Clay Cement (LC3) ภายใต้แนวคิด cement performance–based ที่มุ่งเน้นสมรรถนะและการใช้งานจริงของโครงการก่อสร้างเป็นสำคัญ เพื่อให้วัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำสามารถตอบโจทย์ทั้งด้านความแข็งแรง ความทนทาน และความเหมาะสมในการใช้งาน ควบคู่กับการสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ความก้าวหน้าเชิงประจักษ์เริ่มเห็นได้อย่างชัดเจน โดยในช่วงปี 2566–2568 การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิม สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 2.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ สะท้อนบทบาทของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และสนับสนุนเป้าหมาย NDC 3.0 ของประเทศไทย
นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ระบุว่า การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวจะเกิดผลได้จริง ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างนโยบายสิ่งแวดล้อมและนโยบายเศรษฐกิจ พร้อมขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ผลักดันทั้งกรอบ GPP และระบบ e-GP อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยส่งสัญญาณชัดให้ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เดินหน้าได้อย่างมั่นใจ
“TCMA พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการใช้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดคาร์บอน เสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนำพาประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 อย่างเป็นรูปธรรม” นายภากร กล่าว