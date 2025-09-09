xs
TCMA รับรางวัลเกียรติยศ ‘สมาคมการค้าดีเด่น’ ปี 2568 กระทรวงพาณิชย์ตอกย้ำความสำคัญลดคาร์บอน ยกระดับการแข่งขันของไทยในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ได้รับการยอมรับระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เข้ารับรางวัลเกียรติยศ ‘สมาคมการค้าดีเด่น’ ปีที่ 3 จากกระทรวงพาณิชย์ ชูความโดดเด่นเป้าหมายและผลงานชัดเจนนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่ Net Zero ปี 2593 เชื่อมโยงพันธมิตรชั้นนำในประเทศและระดับโลก ร่วมมือสนับสนุนไทยขับเคลื่อนลดคาร์บอน สร้างศักยภาพการแข่งขันประเทศระยะยาว พร้อมผสานโอกาสทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ประโยชน์ต่อสังคมไปพร้อมกัน

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (Thai Cement Manufacturers Association: TCMA) เปิดเผยว่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นวาระสำคัญระดับโลก โดยไม่เพียงแค่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อโลก ช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง องค์กรที่ปรับตัวเข้าสู่เส้นทางคาร์บอนต่ำสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าที่มุ่งเน้นความยั่งยืน สร้างแต้มต่อการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดโลก

​TCMA ความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย เดินหน้าขับเคลื่อนลดคาร์บอนอย่างต่อเนื่องนับแต่ประกาศโรดแมปเมื่อปี 2565 นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่เป้าหมายที่ท้าทายการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2593 ด้วยการนำเป้าหมายมาสู่การลงมือทำ อาทิ การผลิตและเปลี่ยนผ่านการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ ‘ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก’ ในทุกงานก่อสร้างของไทย การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด การลดพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานคาร์บอนต่ำ การเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอน รวมทั้งการทำงานเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสระบุรีสู่เมืองคาร์บอนตํ่า “SARABURI SANDBOX LOW CARBON CITY” ผ่านโครงการต้นแบบต่างๆ ด้วยแรงหนุนจากภาคีพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีเป้าหมายลดคาร์บอน เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และแหล่งทุนสีเขียว ร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

​“TCMA มีความภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ‘สมาคมการค้าดีเด่น’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกระทรวงพาณิชย์ เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการเป็นเลิศตามพันธกิจ คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร จากความร่วมมือและการทำงานที่ทุ่มเทของคณะกรรมการ พนักงาน คณะทำงาน และสมาชิก TCMA ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยอย่างมีพลวัตรมุ่งสู่ Net Zero 2050 นอกจากนี้ การลดคาร์บอนของภาคการผลิต ยังสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ เชื่อมโยงนวัตกรรม เทคโนโลยีสีเขียว ดึงดูดการลงทุน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยยกระดับการแข่งขันของไทยในเวทีโลกได้” ดร.ชนะ กล่าว













