Metaplanet เร่งสะสมบิทคอยน์ไม่หยุด! ทุ่มอีก 11.8 ล้านดอลลาร์ ดันพอร์ตแตะเกือบ 19,000 BTC

Metaplanet บริษัทจดทะเบียนในโตเกียว ถูกจับตาหนักในฐานะ “MicroStrategy แห่งเอเชีย” หลังเดินหน้าสะสมบิทคอยน์ต่อเนื่อง ล่าสุดซื้อเพิ่มอีก 103 BTC มูลค่า 11.8 ล้านดอลลาร์ ทำให้พอร์ตสะสมรวมพุ่งแตะ 18,991 BTC มูลค่ากว่า 2.14 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันบริษัทใช้กลยุทธ์ทางการเงินแบบเข้มข้น ทั้งการไถ่ถอนพันธบัตร 20.4 ล้านดอลลาร์ และออกหุ้นใหม่ เพื่อนำทุนทั้งหมดไปเสริมกองทุนบิทคอยน์หวังคุณค่าระยะยาวของคริปโตเหนือเงินสด
Metaplanet เดินหมากใหญ่ " Bitcoin Treasury Operations"
Metaplanet ประกาศการเข้าซื้อบิทคอยน์ล็อตล่าสุดจำนวน 103 เหรียญ คิดเป็นมูลค่า 1.736 พันล้านเยน หรือราว 11.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทถือครองบิทคอยน์รวมแล้ว 18,991 BTC ที่ต้นทุนเฉลี่ย 15.05 ล้านเยนต่อเหรียญ หรือกว่า 2.14 พันล้านดอลลาร์ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
การเข้าซื้อนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากบริษัทเพิ่งเพิ่ม 775 BTC เข้าไปในงบดุล สะท้อนจังหวะการสะสมที่ดุดันอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้แผนกลยุทธ์ “Bitcoin Treasury Operations” ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือการทำให้บิทคอยน์กลายเป็น “สินทรัพย์สำรองหลัก” ของบริษัท
ไถ่ถอนพันธบัตรบางส่วน – ปรับโครงสร้างหนี้ รับมือการขยายพอร์ต
ไม่เพียงแต่ซื้อบิทคอยน์เพิ่ม Metaplanet ยังเดินเกมการเงินเชิงรุกด้วยการไถ่ถอนพันธบัตรชุดที่ 19 มูลค่า 3 พันล้านเยน (20.4 ล้านดอลลาร์) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ลดภาระดอกเบี้ย และเพิ่มความคล่องตัวด้านงบดุล ขณะเดียวกันยังเดินหน้าใช้ตลาดทุนระดมเงินใหม่อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งผลให้มีหุ้นใหม่ออกมากกว่า 4.9 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นแหล่งทุนโดยตรงที่นำไปสู่การซื้อบิทคอยน์เพิ่มเติม
“MicroStrategy แห่งเอเชีย” ชูกลยุทธ์สะสมบิทคอยน์เหนือเงินสด
Metaplanet กลายเป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุนว่าเป็น “MicroStrategy แห่งเอเชีย” เพราะใช้กลยุทธ์ใกล้เคียงกับบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังในสหรัฐฯ ที่ทุ่มทุนจากการออกหุ้นและพันธบัตรเพื่อสะสมบิตคอยน์ในระดับมหาศาล
เอกสารทางการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นการวัดผลรูปแบบใหม่ เช่น “BTC Yield” และ “BTC Gain” ที่ประเมินผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในรูปบิทคอยน์แทนที่จะใช้กำไร–ขาดทุนแบบดั้งเดิม ล่าสุดบริษัทรายงานผลตอบแทน BTC Yield ที่ 29.1% ในไตรมาสปัจจุบัน ชี้ชัดว่ามูลค่าการถือครองบิทคอยน์ต่อหุ้นยังเพิ่มขึ้นแม้จะมีการเพิ่มทุน
ความเชื่อมั่นสูง ท่ามกลางความผันผวน
แม้บิทคอยน์จะปรับฐานเล็กน้อยจากจุดสูงสุด และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ 113,000 ดอลลาร์ แต่ฝ่ายบริหารของ Metaplanet ยังคงยืนยันหนักแน่นว่า บิทคอยน์คือสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้เหนือกว่าเงินสดในระยะยาว ภารกิจของบริษัทจึงไม่ใช่เพียงสร้างกำไรบัญชี แต่คือ “การเพิ่มจำนวนบิทคอยน์ต่อหุ้น” ให้มากที่สุด
อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ของ Metaplanet ตอกย้ำภาพการเปลี่ยนผ่านของตลาดทุนญี่ปุ่นสู่การยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่สหรัฐฯ กำลังเร่งสร้างกรอบกำกับดูแลที่ชัดเจน การขยับครั้งนี้อาจเป็นตัวเร่งให้ญี่ปุ่นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการเงินดิจิทัลในเอเชีย นักลงทุนกำลังจับตา Metaplanet จะสามารถใช้กลยุทธ์ “สะสมไม่หยุด” เพื่อสร้างแต้มต่อเชิงโครงสร้างเหมือน MicroStrategy ได้หรือไม่ และสุดท้ายบิทคอยน์จะพิสูจน์ตัวเองได้จริงในฐานะ “ทุนสำรองแห่งอนาคต” หรือไม่