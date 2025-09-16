TCMA คว้ารางวัล ‘Outstanding Contribution’ Climate Action Award 2025 ตอกย้ำบทบาทองค์กรศักยภาพ นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ขับเคลื่อนลดคาร์บอน สู่เป้าหมาย Net Zero 2050

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) รับรางวัล ‘Outstanding Contribution’ Climate Action Award 2025 จากเวที CCI Climate Change Forum 2025 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย TCMA เป็นองค์กรศักยภาพที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย เดินหน้าลดคาร์บอน ตามเป้าหมาย Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นายมนตรี นิธิกุล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยว่า TCMA ขับเคลื่อนภารกิจนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ปี 2050 ตามแนวทาง Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวร่วมกัน ที่สอดคล้องกับ Thailand NDC 3.0 และแนวทางในระดับโลก
TCMA ดำเนินงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนลดคาร์บอน ด้วยการผนึกกำลังกับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ทุกราย พร้อมผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ เช่น การส่งเสริมใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นปูนซีเมนต์โครงสร้างหลัก สามารถลดคาร์บอนได้กว่า 1 ล้านตันคาร์บอนต่อปี ปัจจุบันได้ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำชนิดใหม่ต่อเนื่อง เช่น Calcined Clay Cement การสนับสนุนนำนวัตกรรม/เทคโนโลยีการมาช่วยยกระดับการทำเหมือง ทั้งการลดคาร์บอนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามนโยบายภาครัฐ การเชื่อมโยงสร้างระบบนิเวศน์และนำจุดแข็งของกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มาช่วยจัดการ/สร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (Turn Waste to Value) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งเป้าลดคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 6.9 ล้านตัน ในปี 2030 การส่งเสริมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition)
นอกจากนี้ TCMA ร่วมทำงานเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสระบุรีสู่เมืองคาร์บอนตํ่า “SARABURI SANDBOX LOW CARBON CITY” ผ่านโครงการต้นแบบต่างๆ ด้วยแรงหนุนจากภาคีพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีเป้าหมายลดคาร์บอน เชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยี และแหล่งทุนสีเขียว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Net Zero 2050
“ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมฯ ที่มอบรางวัล ‘Outstanding Contribution’ Climate Action Award 2025 แก่ TCMA ซึ่งเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับในปีนี้ ที่สะท้อนความมุ่งมั่นของ TCMA ในการขับเคลื่อนลงมือทำอย่างต่อเนื่อง และ TCMA จะผสานความร่วมมือกับพันธมิตร นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เดินหน้าลดคาร์บอนต่อไปอย่างมีพลวัตรมุ่งสู่ Net Zero 2050” นายมนตรีฯ กล่าว